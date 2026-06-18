Ofrecerá DIF Nuevo Laredo atención médica gratuita a papás

Las actividades se desarrollarán de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde este viernes

Durante la brigada, especialistas en diversas áreas brindarán consultas gratuitas, mientras que personal capacitado realizará pruebas y evaluaciones enfocadas en la prevención y el monitoreo de la salud masculina. [Agencias]

Durante la brigada, especialistas en diversas áreas brindarán consultas gratuitas, mientras que personal capacitado realizará pruebas y evaluaciones enfocadas en la prevención y el monitoreo de la salud masculina. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una amplia oferta de servicios médicos, preventivos y de asistencia social, el Sistema DIF Nuevo Laredo hace un llamado a los padres de familia para participar este viernes 19 de junio en la brigada “Papá Saludable”, una iniciativa diseñada para acercar atención profesional sin costo a quienes desempeñan un papel fundamental en el bienestar de sus familias.

La jornada representa una oportunidad para que los papás accedan a valoraciones médicas y servicios de detección temprana que contribuyen al cuidado de su salud y a la prevención de enfermedades, favoreciendo una mejor calidad de vida para ellos y sus seres queridos.

Durante la brigada, especialistas en diversas áreas brindarán consultas gratuitas, mientras que personal capacitado realizará pruebas y evaluaciones enfocadas en la prevención y el monitoreo de la salud masculina. También, se ofrecerán servicios complementarios como vacunación, asesoría jurídica familiar, atención de trabajo social y cortes de cabello.

Las actividades se desarrollarán de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en Héroe de Nacataz 2244, fraccionamiento Ojo Caliente, brindando a los padres de familia la oportunidad de recibir diversos servicios en un mismo espacio, de manera accesible y completamente gratuita.

El Sistema DIF Nuevo Laredo reiteró la invitación a los papás de la ciudad para aprovechar esta jornada especialmente pensada para ellos, recordando que la prevención y la atención oportuna son herramientas fundamentales para mantener una vida saludable.