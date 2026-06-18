Corte Suprema de EU apoya a texano en tema de armas

Dice que no es delito que usuarios de marihuana tengan armas

La sede de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington el 28 de marzo del 2017. (AP foto/J. Scott Applewhite)

La sede de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington el 28 de marzo del 2017. (AP foto/J. Scott Applewhite)

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema falló el jueves en contra de una prohibición federal sobre la posesión de armas por parte de consumidores de marihuana, el más reciente de una serie de casos en que el tribunal ha ampliado los derechos relacionados con las armas.

Los magistrados, en una decisión unánime, se pronunciaron a favor de Ali Danial Hemani, un hombre de Texas que argumentó que una ley que prohíbe las armas a cualquier persona que use regularmente drogas ilegalmente viola la Segunda Enmienda.

El juez Neil Gorsuch escribió que su opinión limita de manera estricta el poder del gobierno para quitarles las armas a consumidores de drogas que no son considerados peligrosos. Hemani, a quien no se le imputaron otros delitos ni se le acusó de usar el arma bajo los efectos de sustancias, está agradecido de que “por fin esto se ha resuelto”, dijo el abogado Zachary Newland.

La decisión supone una derrota para la administración republicana del presidente Donald Trump, que había defendido la ley de 1968 pese a haber argumentado en contra de otras restricciones sobre armas. Su argumento central “fracasa bajo cualquier criterio”, escribió Gorsuch.

La ley estaba originalmente buscaba prohibir que personas peligrosas tengan armas, pero millones de personas ahora consumen marihuana, escribió Gorsuch. La marihuana es legal en aproximadamente la mitad de los estados y ha ganado un uso generalizado con fines de salud.

“Sea lo que sea que uno piense de estos acontecimientos, el gobierno federal no solo los ha tolerado; ayudó a impulsarlos”, escribió Gorsuch. “Todo lo cual lo deja en una posición incómoda para sugerir que los millones de estadounidenses que ahora consumen marihuana regularmente son categórica e inusualmente peligrosos”.

La medida también se utilizó en un caso contra Hunter Biden, quien fue condenado en Wilmington, Delaware, por comprar un arma mientras era adicto a la cocaína en 2018. Posteriormente fue indultado por su padre, el entonces presidente Joe Biden, demócrata.

Una persona adicta a una droga ilegal aún podría ser procesada después de la decisión del jueves.

“No abordamos los esfuerzos por prohibir que los adictos, o quienes estén actualmente intoxicados, posean un arma de fuego”, escribió Gorsuch. Los fiscales pueden acusar a un consumidor de marihuana si tienen pruebas de que es peligroso, dijo.

El uso recreativo sigue siendo ilegal a nivel federal, sin embargo, incluso después de que la administración Trump reclasificara la marihuana medicinal como una droga menos peligrosa en abril.

El caso dio lugar a algunas alianzas políticas inusuales.

La Unión Americana de Libertades Civiles y la Asociación Nacional del Rifle respaldaron el caso de Hemani, al igual que grupos a favor de la legalización del cannabis como NORML. Del otro lado estaban grupos del uso responsable de armas como Everytown, que por lo general se oponen a la administración Trump en asuntos relacionados con la Segunda Enmienda.

La ACLU aplaudió el fallo, diciendo que casi la mitad de los estadounidenses han reportado haber consumido marihuana en algún momento de sus vidas.

“El tribunal ha enviado un mensaje contundente de que el gobierno no puede criminalizar la conducta de grandes cantidades de personas haciendo suposiciones categóricas e infundadas sobre si son peligrosas”, declaró Cecillia Wang, directora legal de la ACLU.

La Fundación de la Segunda Enmienda lo calificó como una “gran victoria para los propietarios de armas”.

El grupo Smart Approaches to Marijuana, que se opone a la legalización de la droga, condenó la decisión.

“Aunque los magistrados en este caso parecen estar más preocupados por batallas históricas sobre los derechos de la Segunda Enmienda, la salud y la seguridad públicas son el daño colateral en esta decisión”, indicó el director ejecutivo Kevin Sabet.

Los grupos de control de armas fueron más moderados, y Everytown dijo que aún reconoce que “las drogas y las armas pueden ser una mezcla peligrosa”.

Es raro que se presenten cargos penales independientes contra personas acusadas únicamente de poseer armas y consumir drogas. Usualmente el cargo se presenta contra personas que también están acusadas de otros delitos.

La opinión es la más reciente en una serie de casos sobre armas de fuego que han llegado a la Corte Suprema desde que un fallo histórico de 2022, que amplió los derechos sobre armas, desencadenó una oleada de impugnaciones en todo el país.

Desde entonces, el máximo tribunal ha ratificado una ley destinada a proteger a las víctimas de violencia doméstica y regulaciones estrictas sobre kits de armas fantasma, pero ha anulado una prohibición de los bump stocks, un accesorio que permite disparos rápidos. Los magistrados también están considerando en este periodo un segundo caso sobre armas de fuego por regulaciones estrictas sobre portar armas en Hawai.