Presidenta mexicana pasa página a tensiones con España

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa en el palacio nacional en Ciudad de México, el 23 de febrero del 2026. (AP foto/Ginnette Riquelme)

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa en el palacio nacional en Ciudad de México, el 23 de febrero del 2026. (AP foto/Ginnette Riquelme)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el jueves que el 25 de junio se reunirá con el rey Felipe VI durante la visita que realizará el monarca al país en el marco del Mundial 2026.

Con el encuentro se busca dar por superadas las tensiones que surgieron desde 2019 entre México y España luego de la carta que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) envió a Madrid solicitando una disculpa por la “invasión” que supuso la conquista de América y las “matanzas” y “arbitrariedades” cometidas hace 500 años.

Sheinbaum dijo en su habitual conferencia matutina que sostendrá una reunión breve en el palacio de gobierno con el rey Felipe VI quien luego viajará a la ciudad occidental de Guadalajara para el partido de la selección española contra la de Uruguay que será al día siguiente.

La distensión entre México y España inició en marzo luego de que Felipe VI afirmó que la conquista española de las Américas incluyó “mucho abuso” y “controversias morales y éticas”.

Tras ese pronunciamiento, la mandataria invitó al país al monarca, quien es un gran aficionado al fútbol, para asistir al Mundial.

Al insistir sobre el reclamo de México, Sheinbaum señaló que si bien la declaración del rey “no es el perdón que se solicitó en su momento, sí es un avance, sí es un paso que da él en este sentido”.

Sobre los temas que abordarán en el encuentro la mandataria indicó que aún no están definidos y añadió que “nosotros vamos a hablar siempre de los pueblos originarios, de la importancia de los pueblos en México a lo largo de la historia, desde antes de que llegaran los españoles”.

Pese a la tensión bilateral, que llevó incluso en 2022 a López Obrador a declarar una “pausa” en las relaciones, el vínculo entre ambos países nunca se cortó aunque hubo choques en temas económicos a raíz de cambios en las leyes energéticas que acabaron con la salida de Iberdrola del país norteamericano.