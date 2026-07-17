Se registra sismo de 7.3 en la frontera entre México y Guatemala

TAPACHULA, México (AP) — Un fuerte sismo azotó el viernes la costa del Pacífico Sur mexicano en la frontera con Guatemala, que fue sentido desde Ciudad de México a El Salvador. Las autoridades no informaron daños severos o víctimas de manera inmediata en ningún país.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el terremoto tuvo una magnitud de 7,3 con epicentro cerca de la costa de Chiapas y a 15 kilómetros de profundidad. Fue precedido por uno con epicentro cercano aunque más adentro del océano y de menor intensidad y tuvo al menos cinco réplicas, la mayor de magnitud 6.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum indicó que no se reportaron daños de forma premilimar, pero la Secretaría de Marina recomendó no acercarse a las playas durante seis horas por riesgo de tsunami.

La agencia meteorológica de Chiapas alertó que podría haber olas de entre 0,3 y un un metro en las costas de México y Guatemala.

En la localidad mexicana de Suchiate, junto al río que separa México de Guatemala, comenzaron a realizarse de manera inmediata monitoreos de las zonas costeras por este motivo, dijo su alcalde Elmer Vázquez Gallardo.

En Tapachula, la principal ciudad de la frontera sur mexicana, el temblor empezó leve pero se fue intensificando.

“Estábamos arriba en el segundo piso cuando empezó a temblar, pensamos que iba pasar pero de ahí se sintió más fuerte y bajamos todos, evacuamos ordenados al patio frontal”, dijo a The Associated Press Alejandra Mendoza, una empleada administrativa de un hospital público de la ciudad.

En Guatemala la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) no reportó daños inmediatos, sin embargo, usuarios de redes sociales publicaron videos de algunos derrumbes, especialmente en rutas hacia el occidente.

En la capital varios edificios fueron evacuados por media hora. En tanto, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu, cercanos al epicentro del sismo.

En la capital mexicana, donde edificios de ciertas zonas crujieron y cimbraron, no sonó el alerta sísmica porque, según explicó el gobierno, “la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación”.