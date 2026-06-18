Sudáfrica empata 1-1 ante República Checa

ATLANTA (AP) — Teboho Mokoena comenzó el partido entre lágrimas y lo terminó con una sonrisa después de convertir un penal el jueves en el segundo tiempo del empate de Sudáfrica 1-1 contra la República Checa en el Mundial.

Un remate de larga distancia de Thapelo Maseko en la recta final del partido impactó en la mano de Pavel Sulc dentro del área, para decretar la pena máxima.

Mokoena, a quien las cámaras captaron con lágrimas corriéndole por las mejillas durante la ceremonia del himno nacional, se paró frente al punto penal y venció al arquero checo Matej Kovar a los 83 minutos.

El volante sudafricano admitió que se sintió abrumado antes del partido, pensando en su difunto abuelo.

“Sé que, dondequiera que esté, estaría orgulloso de mí”, dijo Mokoena. “Simplemente sentí su presencia en ese momento. Pensé que si estuviera aquí, estaría orgulloso de mí porque sé que él creyó en mí cuando nadie más lo hizo”.

Michal Sadilek había puesto en ventaja a los checos en el sexto minuto en el Mercedes-Benz Stadium. Alexandr Sojka habilitó a Sadilek, quien disparó pegado al guardameta Ronwen Williams.

Ambos equipos sufrieron derrotas en su presentación, y ambos sabían que otro tropiezo pondría en grave peligro sus posibilidades de alcanzar los dieciseisavos de final.

Sudáfrica recibió fuertes críticas tras su derrota 2-0 ante el coanfitrión México, la cual reavivó la posibilidad de que el país prolongue su racha de nunca acceder a la fase de eliminación directa de un Mundial, ni siquiera cuando fue anfitrión en 2010.

“Si seguimos así y tener otra actuación como la de hoy creo que tenemos una oportunidad de meternos en segunda ronda”, dijo el técnico de Sudáfrica, Hugo Broos.

Sudáfrica se medirá a Corea del Sur el miércoles en el Grupo A, pero no contará con Mokoena, quien estará suspendido tras recibir su segunda tarjeta amarilla del torneo.

Los checos perdieron 2-1 ante Corea del Sur en su primer partido y probablemente necesitarán vencer a México el miércoles para mantener vivas sus aspiraciones.

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