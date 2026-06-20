SEMAR obliga a periodistas a borrar material sobre derrame en el río Pánuco

De acuerdo con Artículo 19, la información personal de los reporteros quedó expuesta en el material audiovisual recabado por la Marina

Ciudad Victoria, Tam .- La organización Artículo 19 México y Centroamérica denunció que elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México amenazaron y obligaron a borrar material periodístico a dos reporteros del medio tamaulipeco Elefante Blanco, mientras cubrían un derrame de petróleo en la refinería Francisco I. Madero, en Ciudad Madero, al sur de Tamaulipas.

El organismo expresó su preocupación por el bloqueo informativo y las amenazas de consecuencias legales que los oficiales formularon contra los comunicadores mientras documentaban la contingencia ambiental.

Los hechos se registraron el 10 de junio pasado, cuando el equipo digital acudió a cubrir el derrame de hidrocarburo en el río Pánuco, corriente que marca la frontera sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz.

Apoyados con un dron que elevaron a unos cien metros de altura cerca del acceso al centro de reparaciones navales, buscaban captar imágenes de la enorme mancha, que se presume era petróleo.

En ese momento, tres elementos de la Marina se aproximaron y les indicaron que no podían permanecer en el sitio por tratarse de una “zona federal”, y que el material debía ser borrado.

Sin haberse identificado plenamente, los uniformados exigieron a la reportera Karen Salas y al productor Oscar Ramos sus nombres completos, el medio para el que trabajan y el formato de la publicación.

Además, fotografiaron el vehículo en que se trasladaban, anotaron el número de placas y registraron el equipo del dron.

La interacción, que se prolongó por más de quince minutos, fue videograbada por los propios oficiales, quienes también obtuvieron datos personales como la CURP y el número de seguridad social de los periodistas.

De acuerdo con Artículo 19, la información personal de los reporteros quedó expuesta en el material audiovisual recabado por la Marina.

Tras revisar las imágenes, los obligaron a borrar por completo las fotografías y los videos, pese a que únicamente documentaban el daño ambiental causado por el derrame y no las instalaciones del patio de maniobras o del centro naval, como argumentaron los funcionarios.

Adicionalmente, les advirtieron que habían cometido un delito y que podrían enfrentar acciones jurídicas.

Luego de realizar una llamada, les notificaron que el equipo jurídico de la Secretaría se haría presente, y finalmente les ordenaron retirarse del lugar.

Por su parte, Carlos Juárez, director general de Elefante Blanco, confirmó que interpuso una denuncia ante Artículo 19 y ante la propia Secretaría de Marina.

“Queremos saber quién tiene las fotografías de los compañeros y por qué actuaron así”, manifestó.

“Exigimos una explicación de lo ocurrido y dejar un precedente para que esto no vuelva a suceder a otros medios”.

El directivo reveló que el jueves pasado sostuvieron un acercamiento con personal de la Marina, donde ofrecieron disculpas y reconocieron la participación de sus elementos y acordaron sostener otra reunión la próxima semana.

Tanto Elefante Blanco como Artículo 19 pidieron que se investigue a fondo la actuación de los oficiales y se aclare el destino de los datos personales recabados.

El episodio se inscribe en un entorno de alto riesgo para la prensa en Tamaulipas, entidad que por décadas ha sido teatro de cruentas disputas entre cárteles del narcotráfico —como el Cártel del Golfo y Los Zetas— y de operativos de las fuerzas federales, incluida la Marina.

En este contexto, los reporteros locales han quedado atrapados entre las balas del crimen organizado y las restricciones de las autoridades, que en repetidas ocasiones han sido señaladas por intimidar, censurar y criminalizar la labor periodística bajo el argumento de la seguridad nacional.