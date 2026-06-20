Respalda alcaldesa Carmen Lilia Canturosas a deportistas con discapacidad

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones para impulsar el deporte adaptado y promover la inclusión, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó sillas de ruedas especializadas a integrantes del equipo de básquetbol adaptado Los Fundadores, agrupación que durante años ha representado a Nuevo Laredo y Tamaulipas en competencias estatales y nacionales.

El apoyo permitirá a los deportistas contar con equipamiento moderno y adecuado para la práctica de esta disciplina, fortaleciendo su desempeño competitivo y contribuyendo también a mejorar su movilidad y calidad de vida.

““En Nuevo Laredo creemos firmemente que la inclusión no debe quedarse en el discurso, sino reflejarse en acciones concretas que generen igualdad de oportunidades para todas y todos; estos apoyos representan nuestro compromiso con las personas con discapacidad, con su derecho a desarrollarse plenamente y a demostrar que el talento, la disciplina y la pasión no conocen límite”, expresó la alcaldesa.

Señaló que, como gobierno humanista, seguirá impulsando políticas públicas que derriben barreras, promuevan la participación y reconozcan el enorme ejemplo de esfuerzo y perseverancia que las y los deportistas representan para toda la comunidad.

Francisco de la Rosa Lara, integrante del equipo, explicó que las sillas entregadas son fabricadas de acuerdo con las características y necesidades de cada usuario, lo que representa una importante herramienta para el desarrollo deportivo de los atletas.

“La silla no es una silla clínica ni una silla cualquiera; es una silla hecha a la medida de cada discapacidad y tiene un valor muy elevado. Por nuestros propios medios nos tomaría mucho tiempo poder adquirir un equipo como éste”, señaló.

Por su parte, Ulises Pedraza Otsuka agradeció el respaldo otorgado por el Gobierno Municipal y destacó el impacto que este apoyo tendrá tanto en el ámbito deportivo como en la vida cotidiana de los beneficiarios.

“Al recibir este tipo de apoyo también nos sentimos incluidos en la sociedad. Es algo que nos servirá para seguir desarrollándonos tanto deportivamente como profesionalmente y para tener una mejor calidad de vida”, manifestó.

Los integrantes del equipo señalaron que la gestión se realizó a través de la Dirección de Cultura Física y Deporte, encabezada por Salomón Valencia , quien brindó acompañamiento para concretar la solicitud presentada por los atletas.

Además de participar en competencias estatales y nacionales, Los Fundadores forman parte de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado, donde promueven la inclusión y la práctica deportiva entre personas con discapacidad motriz.

El equipo realiza entrenamientos cada sábado en el gimnasio Rafael Elizondo de la Unidad Deportiva Benito Juárez, donde mantienen abierta la invitación para que más personas con discapacidad motriz puedan integrarse a esta disciplina.

“¿Cómo vamos a agradecer este apoyo? Trayendo resultados para Nuevo Laredo y para Tamaulipas, porque somos campeones nacionales y seguiremos trabajando para representar dignamente a nuestra ciudad”, expresó Francisco de la Rosa.

Con acciones como ésta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo del deporte adaptado, brindando herramientas que permitan a las y los atletas neolaredenses alcanzar nuevas metas dentro y fuera de la cancha.