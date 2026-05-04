Britney Spears será acusada por conducir intoxicada

ARCHIVO - Britney Spears llega al estreno en Los Ángeles de "Once Upon a Time in Hollywood," el 22 de julio de 2019. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)

ARCHIVO - Britney Spears llega al estreno en Los Ángeles de "Once Upon a Time in Hollywood," el 22 de julio de 2019. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)

VENTURA, California, EEUU (AP) — Britney Spears tiene previsto comparecer para la lectura de cargos en una sala de un tribunal de California el lunes por la mañana, después de que los fiscales la acusaran de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. Pero probablemente será solo su abogado quien se presente ante un juez del condado de Ventura.

Los fiscales acusaron a la superestrella del pop, de 44 años, de un cargo menor el jueves, tras su arresto el 4 de marzo.

Desde entonces, ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación por abuso de sustancias. El hecho de que se trate de un cargo menor significa que no está obligada a comparecer y su ausencia no contará en su contra. Aun así, es poco probable que se presente, aunque sus representantes no han comentado el caso judicial ni sus planes.

Un representante había calificado previamente sus acciones de injustificables y manifestó que, idealmente, esto conduciría a un cambio largamente postergado en su vida.

La cantante tiene una casa en el condado de Ventura, justo fuera del límite con el condado de Los Ángeles. Fue arrestada cerca de allí. Su lectura de cargos se celebrará en la ciudad de Ventura, una comunidad costera de unas 110.000 personas, a unas 70 millas (113 kilómetros) al noroeste del centro de Los Ángeles.

Los fiscales señalaron que el caso se tramitará de acuerdo con su protocolo estándar para acusados sin antecedentes de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, sin choque ni lesiones en la vía y con un nivel bajo de alcohol en sangre.

Han indicado que, en el tribunal el lunes, se le ofrecerá lo que comúnmente se conoce como un “wet reckless” (un acuerdo de culpabilidad por conducción temeraria o imprudente con alcohol involucrado). Si eligiera declararse culpable bajo esa figura, sería condenada a un año de libertad condicional y se le exigiría tomar un curso por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y pagar multas obligatorias establecidas por el estado.

La oferta es común, especialmente para acusados que han mostrado por cuenta propia motivación para abordar sus problemas y buscar tratamiento, informó la oficina del fiscal de distrito.

Spears fue detenida por conducir su BMW negro de manera rápida y errática en la autopista 101, informó la Patrulla de Caminos de California. Parecía estar bajo los efectos de sustancias, se sometió a una serie de pruebas de sobriedad en el lugar, fue arrestada y trasladada a una cárcel del condado de Ventura, indicó la patrulla.

La estrella pop y exintegrante de “The Mickey Mouse Club” se convirtió en una superestrella definitoria de las décadas de 1990 y 2000 con éxitos como “Toxic”, “Gimme More” y “I’m a Slave 4 U”. La mayoría de los nueve álbumes de estudio de Spears han sido certificados como platino, según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, con dos títulos diamante: “… Baby One More Time”, de 1999, y “Oops! … I Did It Again”, de 2000.

Se convirtió en foco de los tabloides a comienzos de la década de 2000 y en objeto de un intenso escrutinio público mientras lidiaba con una enfermedad mental y los paparazzi luchaban por documentar los detalles de su vida privada.

En 2008, Spears quedó bajo una tutela ordenada por un tribunal, administrada principalmente por su padre y los abogados de este, que controlaría sus decisiones personales y financieras durante más de una década. La tutela disuelta en 2021.

Desde entonces, se ha casado y divorciado, y publicó unas memorias reveladoras que se convirtieron en un éxito de ventas, “The Woman in Me” (“La mujer que soy”).

En los últimos años, prácticamente se ha retirado como artista y solo ha lanzado unos pocos sencillos en colaboración desde su último álbum completo, “Glory”, en 2016.