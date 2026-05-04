Crucero con presunto brote de hantavirus espera ayuda en el océano Atlántico

Después de que un presunto brote de hantavirus matara a tres personas a bordo y dejara al menos a otras tres gravemente enfermas

Foto no fechada entregada por Oceanwide Expeditions que muestra al barco m/v Hondius, en el mar. (Oceanwide Expeditions via AP)

Foto no fechada entregada por Oceanwide Expeditions que muestra al barco m/v Hondius, en el mar. (Oceanwide Expeditions via AP)

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Un crucero holandés con alrededor de 150 pasajeros a bordo esperaba ayuda frente a la costa de Cabo Verde en el océano Atlántico, después de que un presunto brote de hantavirus matara a tres personas a bordo y dejara al menos a otras tres gravemente enfermas, informaron la Organización Mundial de la Salud y el operador del barco.

El MV Hondius, que realizaba un crucero polar de varias semanas desde Argentina hacia la Antártida y luego a varias islas aisladas del Atlántico Sur, había solicitado ayuda a las autoridades sanitarias locales tras llegar a la isla de Cabo Verde, frente a la costa de África occidental, pero no se permitió desembarcar a nadie, indicó la empresa que opera el crucero a última hora del domingo.

Un hombre holandés de 70 años que presentó fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea fue la primera víctima y murió a bordo mientras el barco estaba cerca del territorio británico de Santa Elena, a unos 1.900 kilómetros (1.200 millas) de la costa africana, señaló el Departamento de Salud de Sudáfrica. Su cuerpo fue bajado del buque allí y estaba a la espera de repatriación.

Su esposa, de 69 años, fue trasladada a Sudáfrica, pero se desplomó en un aeropuerto de Johannesburgo y murió en un hospital cercano, agregó el departamento.

Luego el barco navegó hacia la isla Ascensión, otro puesto avanzado aislado del Atlántico a unos 1.300 kilómetros (800 millas) al norte, donde un hombre británico fue desembarcado. Posteriormente dio positivo por hantavirus, una infección rara transmitida por roedores que puede causar una enfermedad respiratoria grave o fiebre hemorrágica, indicó el departamento de salud.

Se encuentra en estado crítico y ahora está en cuidados intensivos en un hospital sudafricano, donde permanece aislado, informaron las autoridades.

La tercera muerte no ha sido identificada públicamente, pero el cuerpo sigue en el barco, señaló el operador del crucero.

La OMS indicó que los otros cinco casos también al parecer eran hantavirus, pero no habían sido confirmados.

No estaba claro cuándo murieron las víctimas. Un sitio web de tráfico marítimo indicó que el barco salió de la isla Ascensión el 27 de abril rumbo a Cabo Verde, a unos 2.700 kilómetros (unas 1.700 millas) al norte.

El crucero pide ayuda a Cabo Verde

Dos miembros de la tripulación que aún estaban a bordo del Hondius necesitaban atención médica urgente, informó en un comunicado la empresa operadora con sede en Holanda, Oceanwide Expeditions.

Oceanwide señaló que estaba gestionando una “situación médica grave” en el barco, pero no dio detalles, ni indicó si los pasajeros estaban siendo puestos en cuarentena.

“Las autoridades sanitarias locales han visitado el buque para evaluar el estado de las dos personas con síntomas”, declaró la compañía de cruceros a última hora del domingo. “Aún no han tomado una decisión respecto al traslado de estas personas para recibir atención médica en Cabo Verde”.

La Organización Mundial de la Salud anunció que estaba trabajando con las autoridades locales y los operadores del barco para realizar una “evaluación completa del riesgo para la salud pública” e intentaba coordinar la evacuación de las dos personas enfermas del barco.

“Se están llevando a cabo investigaciones detalladas, incluidas más pruebas de laboratorio e investigaciones epidemiológicas”, indicó la OMS. “Se está proporcionando atención médica y apoyo a pasajeros y tripulación. También continúa la secuenciación del virus”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda confirmó que dos de las víctimas eran holandesas y dijo que también estaba explorando las posibilidades de evacuar a algunas personas del barco.

El hantavirus es poco común y no suele transmitirse de persona a persona

Los hantavirus, que se encuentran en todo el mundo, son una familia de virus que se transmiten principalmente por contacto con la orina o las heces de roedores infectados como ratas y ratones. Llamaron la atención después de que Betsy Arakawa, esposa del fallecido actor Gene Hackman, muriera por una infección de hantavirus en Nuevo México el año pasado.

Hackman murió alrededor de una semana después en su casa por una enfermedad cardíaca.

En muy contados casos, las infecciones por hantavirus pueden transmitirse entre personas, indicó la OMS. No existe un tratamiento específico ni una cura, pero la atención médica temprana puede aumentar la probabilidad de supervivencia.

Los hantavirus causan dos síndromes graves, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos: el síndrome pulmonar por hantavirus, que afecta a los pulmones, y la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que afecta a los riñones.

Los CDC señalan que la enfermedad pulmonar se observa con mayor frecuencia en infecciones por hantavirus en las Américas.

“Aunque es grave en algunos casos, no se transmite fácilmente entre personas”, señaló el doctor Hans Henri P. Kluge, director regional para Europa de la OMS, en un comunicado. “El riesgo para el público en general sigue siendo bajo. No hay necesidad de pánico ni de restricciones de viaje”.

El crucero zarpó de Argentina

El Departamento de Salud de Sudáfrica indicó que el barco había salido de Ushuaia, en el sur de Argentina, para un crucero que incluía visitas a la Antártida, las Islas Malvinas, Georgia del Sur y otras islas aisladas del Atlántico Sur.

Aunque Oceanwide Expeditions no dijo exactamente de qué crucero se trataba, en su sitio web anuncia cruceros “Odisea Atlántica” de 33 o 43 noches en el Hondius, de 107 metros de eslora (351 pies), que siguen esa ruta, y ofrece a los pasajeros la oportunidad de visitar algunas de las islas más remotas del mundo.

El Hondius tiene 80 camarotes y capacidad para 170 pasajeros, indicó la empresa. Por lo general viaja con 71 miembros de tripulación, incluido un médico, añadió.

Aunque las autoridades no ofrecieron información sobre la posible fuente del presunto brote, un brote previo de hantavirus en el sur de Argentina en 2019 mató al menos a nueve personas. Eso llevó a un juez a ordenar que decenas de residentes de un pueblo remoto permanecieran en sus casas durante 30 días para frenar la propagación.

El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica, por su parte, estaba realizando rastreo de contactos en la región de Johannesburgo para identificar si otras personas en Sudáfrica estuvieron expuestas a los pasajeros infectados del crucero. La mujer de 69 años que murió intentaba tomar un vuelo en un aeropuerto de Johannesburgo de regreso a Holanda cuando se desplomó.

“No hay necesidad entrar en pánico”, indicó el Departamento de Salud de Sudáfrica, y añadió que la OMS estaba “coordinando una respuesta multinacional con todas las islas y países afectados para contener una mayor propagación de la enfermedad”.