EU afirma avances en reapertura de estrecho de Ormuz

Cargueros se ven en el mar cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde una costa rocosa cerca de Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 1 de mayo de 2026. (AP Foto/Fatima Shbair)

Cargueros se ven en el mar cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde una costa rocosa cerca de Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 1 de mayo de 2026. (AP Foto/Fatima Shbair)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El ejército de Estados Unidos indicó el lunes que dos buques mercantes con bandera estadounidense transitaron con éxito el estrecho de Ormuz tras el inicio de un nuevo plan para restablecer el tráfico. Irán ha cerrado de facto la vía marítima crucial desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra a finales de febrero.

La nueva iniciativa del presidente Donald Trump para romper el control de Irán ha intensificado el enfrentamiento. El ejército estadounidense rechazó las afirmaciones de que Irán había atacado un buque de la Marina de Estados Unidos.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos emitió su primera alerta de misiles desde que se pactó un alto el fuego a principios de abril y acusó a Irán de atacar un petrolero.

El cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha provocado un aumento de los precios del combustible en todo el mundo y ha sacudido la economía global. Como parte del más reciente esfuerzo de Trump por reabrirlo, el Centro Conjunto de Información Marítima liderado por Estados Unidos aconsejó a los barcos cruzar el estrecho por aguas de Omán, señalando que había establecido una “zona de seguridad reforzada”.

No está claro si las navieras y sus aseguradoras se sentirán cómodas asumiendo el riesgo, dado que Irán ha disparado contra barcos en la vía marítima y ha prometido seguir haciéndolo. Cientos de embarcaciones han quedado varadas en el golfo Pérsico durante semanas.

Irán ha sostenido que el nuevo esfuerzo de Estados Unidos representa una violación del frágil alto el fuego que se ha mantenido durante más de tres semanas. Su control del estrecho es una importante fuente de influencia, que le permite infligir dolor a la economía global pese a estar en desventaja en el campo de batalla.

Trump advierte de respuesta “contundente” si Irán interfiere

El Comando Central de Estados Unidos indicó que los dos buques mercantes con bandera estadounidense estaban “siguiendo su viaje de forma segura” luego de transitar el estrecho de Ormuz. Añadió que destructores con misiles guiados de la Marina en el golfo Pérsico estaban ayudando a restablecer el tráfico.

Su comunicado en X afirmó que destructores estadounidenses también habían transitado el estrecho. No dijo cuándo llegaron los buques de la Marina ni cuándo partieron los barcos mercantes.

El anuncio de Trump del domingo de que Estados Unidos “guiará” a los barcos para salir del estrecho advirtió que los esfuerzos iraníes por bloquearlos “lamentablemente, tendrán que ser afrontados con contundencia”.

Describió el “Proyecto Libertad” en términos humanitarios, diseñado para ayudar a marinos varados; muchos en petroleros o buques de carga han quedado atrapados en el golfo Pérsico desde que comenzó la guerra. Las tripulaciones han descrito a The Associated Press haber visto drones y misiles explotar sobre las aguas al principio de la guerra al tiempo que sus embarcaciones se quedan sin agua potable, alimentos y otros suministros.

La agencia estatal iraní IRNA calificó el esfuerzo como parte del “delirio” de Trump.

Irán se mantiene firme en su control del estrecho

El mando militar de Irán resaltó el lunes que los barcos que pasen deben coordinarse con ellos.

“Advertimos que cualquier fuerza militar extranjera —especialmente el agresivo ejército estadounidense— que pretenda acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz será atacada”, dijo el mayor general piloto Ali Abdollahi a la televisora estatal IRIB.

La disrupción de la vía marítima ha presionado a países de Europa y Asia que dependen del petróleo y gas del golfo Pérsico, elevando los precios mucho más allá de la región.

Trump ha prometido bajar los precios de la gasolina, y este año enfrenta elecciones intermedias.

Estados Unidos ha advertido a las navieras que podrían enfrentar sanciones si pagan a Irán por el tránsito del estrecho.

El Centro Conjunto de Información Marítima instó a los marinos a coordinarse estrechamente con las autoridades en Omán, un Estado árabe que comparte el estrecho con Irán, “debido al alto volumen de tráfico previsto”. El centro advirtió que pasar cerca de las rutas habituales “debe considerarse extremadamente peligroso debido a la presencia de minas que no han sido completamente inspeccionadas y neutralizadas”.

Pero el jefe de seguridad del Consejo Báltico e Internacional Marítimo, un importante grupo comercial del sector naviero, dijo que no se había emitido a la industria ninguna indicación formal ni detalles sobre el esfuerzo de Estados Unidos. Jakob Larsen cuestionó si el esfuerzo era sostenible y dijo que existe un “riesgo de que estallen de nuevo las hostilidades” si sigue adelante.

A su vez, Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de atacar con dos drones un petrolero relacionado con su principal compañía petrolera cuando pasaba por el estrecho. No aclaró cuándo tuvo lugar el ataque, en el cual no se reportaron heridos. ADNOC Logistics & Services, una filial de la compañía petrolera, escribió en X que el buque no transportaba ninguna carga cuando fue impactado frente a la costa de Omán.

Ejército de EEUU niega ataque iraní contra uno de sus buques

Agencias de noticias iraníes —incluyendo la semioficial Fars e ILNA— publicaron el lunes que Irán había atacado un buque estadounidense cerca de un puerto iraní al sureste del estrecho, acusándolo de “violar la seguridad marítima y las normas de navegación”. Los reportes señalaron que el buque fue obligado a darse la vuelta.

Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos declaró en X que “ningún buque de la Marina de Estados Unidos ha sido atacado”.

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo naval de los puertos iraníes desde el 13 de abril, ordenando al menos a 49 barcos comerciales darse la vuelta, según el Comando Central.

El bloqueo naval ha privado a Teherán de los ingresos petroleros que necesita para apuntalar su economía debilitada. Funcionarios estadounidenses han expresado esperanza de que el bloqueo obligue a Irán a hacer concesiones en las conversaciones para poner fin a la guerra.

Pocos avances en las negociaciones

La más reciente propuesta iraní de 14 puntos para poner fin a la guerra, hecha pública durante el fin de semana, pide que Estados Unidos levante las sanciones, ponga fin al bloqueo, retire sus fuerzas de la región y cese todas las hostilidades, incluidas las operaciones de Israel en Líbano, según las agencias semioficiales Nour News y Tasnim, que mantienen estrechos vínculos con los organismos de seguridad de Irán.

Funcionarios iraníes dijeron que estaban revisando la respuesta de Estados Unidos, aunque el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, comentó a los periodistas el lunes que las demandas cambiantes, que no detalló, dificultaban la diplomacia.

Irán ha afirmado que su propuesta no incluye asuntos relacionados con su programa nuclear y el uranio enriquecido — desde hace tiempo un factor clave de las tensiones con Estados Unidos e Israel.

La propuesta de Irán busca que otros asuntos se resuelvan en un plazo de 30 días y pretende poner fin a la guerra, en lugar de extender el alto el fuego. Trump dijo el sábado que estaba revisando la propuesta, pero expresó dudas de que condujera a un acuerdo.

Trasladan a tripulación iraní de petrolero incautado

Pakistán indicó el lunes que ha facilitado el traslado de 22 miembros de la tripulación de una embarcación iraní incautada anteriormente por Estados Unidos, describiendo la medida como un gesto para generar confianza cuando Islamabad intenta reactivar las conversaciones. Pakistán fue anfitrión de conversaciones cara a cara el mes pasado.

El Ministerio paquistaní de Relaciones Exteriores detalló en un comunicado que los tripulantes, que estaban a bordo del buque portacontenedores iraní MV Touska, fueron trasladados en avión a Pakistán durante la noche. Se esperaba que fueran entregados a las autoridades iraníes.

El buque será llevado a aguas territoriales paquistaníes para las reparaciones necesarias antes de ser devuelto a sus propietarios originales, indicó el Ministerio, que añadió que el proceso se está coordinando con el apoyo de Irán y Estados Unidos.