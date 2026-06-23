Equipos de EU e Irán ultiman un acuerdo

Una mujer camina junto a un cartel de bienvenida con la imagen del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, junto a una calle en Islamabad, Pakistán, el martes 23 de junio de 2026. (AP Foto/Anjum Naveed)

Una mujer camina junto a un cartel de bienvenida con la imagen del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, junto a una calle en Islamabad, Pakistán, el martes 23 de junio de 2026. (AP Foto/Anjum Naveed)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente de Irán llegó a Pakistán el martes para reunirse con funcionarios que han estado mediando en las negociaciones entre Teherán y Washington sobre un fin permanente de la guerra en Oriente Medio, incluso mientras surgían discrepancias sobre lo que se había acordado hasta ahora y la violencia volvía a estallar en Líbano.

La visita del presidente Masoud Pezeshkian a Islamabad se produce mientras equipos técnicos trabajaban en los detalles del acuerdo, tras negociaciones de alto nivel en Suiza el lunes encabezadas por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf.

En Teherán, la capital de Irán, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, dijo a periodistas que no se ha programado ninguna visita para que el organismo de control de la ONU — el Organismo Internacional de Energía Atómica — examine los sitios nucleares iraníes bombardeados por Estados Unidos el año pasado. Vance había dicho previamente que las negociaciones en Suiza lograron un acuerdo para que inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica inspeccionen los recintos.

El OIEA ha entrado y salido de Irán desde la guerra de 12 días de Israel en 2025, pero no se le ha concedido acceso a los sitios de enriquecimiento bombardeados que Estados Unidos atacó en su ofensiva.

Mientras tanto, la violencia volvió a estallar en el sur de Líbano cuando soldados israelíes abrieron fuego y mataron a dos personas. Los reportes sobre la violencia se produjeron después de dos días de calma tras un alto el fuego negociado el sábado. Cualquier reanudación de los combates intensos podría amenazar las conversaciones diplomáticas más amplias, ya que Irán ha exigido que una tregua total en Líbano sea parte de cualquier acuerdo integral.

Primera visita del presidente de Irán a Islamabad desde que comenzó la guerra

El presidente Asif Ali Zardari, el primer ministro Shehbaz Sharif y otros altos funcionarios recibieron a Pezeshkian a su llegada a Islamabad en medio de estrictas medidas de seguridad, según medios estatales paquistaníes. Imágenes de televisión mostraron a Pezeshkian abrazando a Zardari y Sharif mientras le daban la bienvenida.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, también se unió a la delegación en Islamabad.

Es la primera visita del presidente iraní desde que el conflicto comenzó con el ataque estadounidense e israelí contra Irán el 28 de febrero.

Pezeshkian y Sharif tenían previsto celebrar una conferencia de prensa conjunta después de sus conversaciones.

En las conversaciones iniciales, que marcan el inicio de un proceso diplomático de 60 días que busca alcanzar un acuerdo permanente para poner fin a la guerra de Irán, Irán y Estados Unidos acordaron crear una “célula de desconflicto” para abordar los combates en Líbano entre Israel y el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán. Estados Unidos dijo que los negociadores también discutieron “mecanismos” para garantizar que el estrecho de Ormuz, una vía fluvial clave para el tránsito de petróleo que Irán había bloqueado prácticamente durante la guerra, permanezca abierto.

Antes de sus reuniones en Pakistán, Pezeshkian advirtió que “la eficacia de las conversaciones depende del pleno compromiso con las obligaciones acordadas y su implementación precisa”.

“El progreso en este camino se medirá por la adhesión práctica a las responsabilidades aceptadas”, escribió en X. “Las declaraciones fuera del texto acordado no ayudan a avanzar las negociaciones”.

Irán dice que los negociadores se centraron en el alivio de sanciones, asuntos nucleares y más

Irán sugirió que las conversaciones técnicas en curso en Suiza han llevado a la creación de grupos de negociación específicos, que incluyen aquellos centrados en el alivio de sanciones, asuntos nucleares, reconstrucción y monitoreo, según un informe de la agencia de noticias estatal IRNA.

Citando a Kazem Gharibabadi, un viceministro de Exteriores que encabeza las conversaciones técnicas, dijo que los países involucrados también formaron un mecanismo de contacto sobre los barcos que se mueven por el estrecho de Ormuz y sobre los combates en Líbano entre Israel y Hezbollah.

Sigue sin estar claro si la célula de desconflicto que se está creando será suficiente para detener los combates entre el grupo militante libanés Hezbollah e Israel, que ocupa parte de Líbano e insiste en que debe mantener libertad de acción para atacar a milicianos que están lanzando ataques hacia el norte de Israel.

Soldados israelíes abrieron fuego y mataron a dos hombres el martes en la localidad del sur de Líbano de Nabatiyeh al-Fawqa, informó la agencia estatal libanesa National News Agency, y agregó que los hombres estaban junto a una excavadora que estaba despejando la carretera en ese momento.

Por separado, la agencia dijo que tropas israelíes dispararon contra residentes en las afueras de la localidad de Hadatha que se dirigían a un entierro en una ceremonia local con una escolta del ejército libanés.

No hubo comentarios inmediatos de Israel.

Discrepancia sobre el uso de fondos descongelados iraníes

Tras las conversaciones de alto nivel en Suiza, Vance había dicho que si se descongelaban activos financieros iraníes se utilizarían para comprar alimentos cultivados en Estados Unidos.

Vance dijo que Estados Unidos y Qatar tendrían aprobación sobre el proceso, pero que si el dinero iraní se vuelve accesible a medida que se levantan las sanciones, “en realidad se destinaría a comprar soja estadounidense, maíz estadounidense y trigo estadounidense en beneficio del pueblo iraní”.

Sin embargo, Irán no tiene actualmente demanda de cultivos estadounidenses y Baghaei dijo el martes que las decisiones de Teherán sobre qué importar se basarían en “precios y calidad”.

“Es interesante que la filosofía y el objetivo de la guerra, que era la destrucción de la civilización iraní y el colapso de Irán, se haya convertido en enriquecer a los agricultores estadounidenses”, dijo Baghaei en la conferencia de prensa en Teherán.

El embajador de Irán en Ginebra, Ali Bahreini, también cuestionó la afirmación de Vance de que Estados Unidos y Qatar tendrían que aprobar cómo Irán usa los fondos descongelados.

“Irán es el único país que decide qué hacer con esos activos”, dijo a los periodistas.

Netanyahu plantea nuevas dudas sobre el frágil alto el fuego en Líbano

Los mediadores Pakistán y Qatar dijeron que la célula incluiría al gobierno libanés y “garantizaría el cumplimiento de la terminación de las operaciones militares en Líbano”, pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, planteó nuevas dudas a última hora del lunes, diciendo que su ejército todavía tiene “plena libertad de acción para frustrar cualquier amenaza directa o emergente para ellos o para los residentes del norte”.

Ni Israel ni Hezbollah son signatarios del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y Netanyahu ha prometido mantener sus fuerzas en el sur de Líbano hasta que se elimine cualquier amenaza para Israel. Hezbollah se ha negado a detener los ataques a menos que Israel se comprometa a retirarse.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo más tarde que “vamos a echarle un vistazo”, y agregó que no diría qué medida tomaría, pero que la situación “se resolverá”.

La principal autopista que conduce hacia el sur desde Beirut estaba atascada el martes con personas desplazadas del sur de Líbano que regresaban a sus hogares. Entre ellas estaba Hawraa Nour El-Din, de la aldea de Khirbet Selm.

“No queremos que las negociaciones las haga el gobierno”, dijo. “Queremos que Irán negocie en nuestro nombre, y estamos regresando victoriosos, les guste o no a todos”.

No se han reportado ataques aéreos israelíes ni bombardeos desde el domingo, un día después de que se alcanzara un alto el fuego, y Hezbollah tampoco ha reivindicado ningún ataque en lo que ha sido la pausa más larga en los combates desde que la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah estalló el 2 de marzo.

Líbano e Israel planearon otra ronda de conversaciones directas en Washington el martes, que se espera se centre en desarrollar un plan para una retirada israelí.