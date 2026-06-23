Giannis Antetokounmpo será traspasado de los Bucks al Heat

El alero de los Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo (34), celebra después de hacer una canasta durante la primera mitad de un partido de semifinales contra los Hawks de Atlanta en la NBA Cup, el sábado 14 de diciembre de 2024, en Las Vegas. (AP Foto/Ian Maule)

El alero de los Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo (34), celebra después de hacer una canasta durante la primera mitad de un partido de semifinales contra los Hawks de Atlanta en la NBA Cup, el sábado 14 de diciembre de 2024, en Las Vegas. (AP Foto/Ian Maule)

MIAMI (AP) — Giannis Antetokounmpo quiere más campeonatos. El Heat de Miami también.

Y el Heat por fin tiene otra superestrella.

El Heat concretó la llegada de Antetokounmpo —dos veces Jugador Más Valioso de la NBA y en 10 ocasiones All-Star— procedente de los Bucks de Milwaukee la noche del lunes, a cambio de un enorme paquete de jugadores y selecciones del draft, con lo que puso fin a una larga espera por la próxima gran incorporación de Miami.

Los términos, según una persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, porque el movimiento aún no ha recibido la aprobación requerida de la liga: Antetokounmpo y Bobby Portis se dirigen a Miami a cambio del nativo de Wisconsin Tyler Herro, el mexico-estadounidense Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware y Kasparas Jakucionis. Milwaukee también recibe al menos cuatro selecciones, incluida la número 13, que se realizará en el draft de la NBA la noche del martes.

Esto pone fin a un intenso tira y afloja en los últimos días de la saga, con los Bucks considerando ofertas tanto de Miami como de Boston por Antetokounmpo —quien llevó a Milwaukee al título de la NBA en 2021, fue incluido en la lista del 75to aniversario de la NBA de los mejores jugadores de todos los tiempos, ha sido elegido nueve veces All-NBA y viene de una temporada recortada por lesiones en la que promedió 27,6 puntos por partido.

El Heat vuelve a cazar estrellas, y da resultado

No ha sido ningún secreto que esto es lo que Miami buscaba, porque esto es lo que Miami suele buscar. El Heat logró movimientos similares al incorporar a Shaquille O’Neal en 2004 (lo que ayudó a conducir al título de la NBA en 2006) y al conseguir que LeBron James y Chris Bosh jugaran junto a Dwyane Wade en 2010 (lo que derivó en cuatro apariciones en las Finales de la NBA en cuatro temporadas juntos, además de los títulos de la NBA en 2012 y 2013).

Ahora le toca a Antetokounmpo. Con 31 años, el Heat claramente cree que aún le quedan muchos buenos años —y, en general, se da por hecho que al concretar este acuerdo le ofrecerán una enorme extensión más adelante este año.

Fue un candidato perenne al MVP en Milwaukee, recibiendo votos para ese premio en nueve temporadas consecutivas antes de 2025-26, cuando demasiados partidos perdidos lo dejaron inelegible.

Promedia 24,1 puntos y 9,9 rebotes por partido en su carrera, con 10 temporadas consecutivas con una media de al menos 22,9 puntos —con tres años en ese lapso con más de 30 puntos por partido.

Sólo siete jugadores actuales tienen más puntos en sus carreras que Antetokounmpo, quien totaliza 21.531 hasta este momento.

Un traspaso parecía inevitable

Antetokounmpo había sido mencionado en conversaciones de traspaso incontables veces en los últimos años, con los Bucks insistiendo siempre —con palabras y acciones— que no tenían interés en traspasar a su mejor jugador y a uno de los mejores en la historia de su franquicia.

Pero esta vez, parecía diferente.

Los Bucks, que despidieron a Doc Rivers como entrenador después de la temporada, no tienen una plantilla que sería considerada contendiente al campeonato. Al traspasar a Antetokounmpo, pueden esencialmente empezar de nuevo con cuatro jugadores (y el Heat valoraba mucho a los cuatro) junto con capital del draft.

“Simplemente creo que antes del draft es un momento natural, ¿verdad?, porque si Giannis juega en otro lugar vamos a obtener muchos activos. … Hay que hacerlo bien”, dijo el copropietario de los Bucks, Jimmy Haslam, en mayo, cuando el equipo presentó al nuevo entrenador Taylor Jenkins —a quien se le dijo que Antetokounmpo podría o no estar con la franquicia cuando comience la próxima temporada.

Jenkins y el resto de la NBA ahora tienen la respuesta: Antetokounmpo no estará allí.

Antetokounmpo había hablado muy bien de Miami muchas veces a lo largo de los años, incluso cuando el Heat y los Bucks se enfrentaban en los playoffs. También comparte agente con el pívot estrella del Heat, Bam Adebayo, quien fue el único jugador del que Miami claramente no estaba dispuesto a desprenderse para que este acuerdo se concretara.

“Van a jugar duro y no van a dejar de jugar”, dijo Antetokounmpo después de que Milwaukee jugó contra Miami el 12 de marzo. “Esa es la cultura del Heat de Miami”.

Poco sabía alguien esa noche que esas palabras llegaban después de lo que sería el penúltimo partido de Antetokounmpo con el uniforme de los Bucks. Jugó tres noches después contra Indiana, luego fue apartado de los últimos 15 partidos de la temporada de Milwaukee.

Los Bucks dijeron que eso fue por razones relacionadas con lesiones. Antetokounmpo dijo que quería jugar.

Tuvo algunos episodios de lesión esta temporada pasada: Antetokounmpo se perdió cuatro partidos a finales de noviembre por una distensión del aductor izquierdo y se perdió ocho partidos en diciembre por una distensión en la pantorrilla derecha, luego se lesionó la pantorrilla derecha nuevamente en enero.

Cayó de manera incómoda en una clavada en esa victoria del 15 de marzo sobre Indiana y no volvió a jugar debido a lo que los funcionarios del equipo habían etiquetado como una hiperextensión de la rodilla izquierda y un hematoma óseo. Antetokounmpo dijo en las últimas semanas de la temporada que estaba sano y quería jugar, una disputa que resultó en una investigación por parte de la oficina de la liga.

Para Antetokounmpo, se trata del legado

Antetokounmpo dijo al llegar a la temporada 2025-26 que está en un punto de su carrera en el que piensa en su legado, y en cómo más campeonatos son importantes para él. Al decirle que ya se le considera uno de los grandes de todos los tiempos, se mostró molesto ante esa idea.

“No estoy ahí todavía”, dijo Antetokounmpo ese día en el campamento de entrenamiento de los Bucks.

Es difícil de creer, considerando su currículum. Ha ganado un campeonato. Ha sido MVP. Ha sido MVP de las Finales de la NBA. Es un All-Star perenne y una selección All-NBA. Es uno de sólo siete jugadores nacidos en algún lugar fuera de los 50 estados de Estados Unidos que han alcanzado la marca de 20.000 puntos. En 2025, llevó a Grecia a su primera medalla del EuroBasket en 16 años.

“Cada jugador de baloncesto, cada atleta, comienza una carrera y tiene esta búsqueda de lo que quiere lograr y por lo que quiere ser recordado”, dijo Antetokounmpo en esa misma entrevista del campamento de entrenamiento. “Y creo que en este punto, he logrado todo lo que me he propuesto”.

Dijo esas palabras en Miami. Y ahora, Miami está a punto de ser su nuevo hogar.