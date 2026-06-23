Alerta PC por nuevas ondas de calor en Tamaulipas

PC Tamaulipas exhortó a la ciudadanía a utilizar ropa cómoda y ligera, mantenerse bien hidratados y evitar realizar actividades al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. — Tras el paso de las lluvias del fin de semana, el coordinador de Protección Civil de Gobierno del Estado, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que el saldo fue positivo, registrándose únicamente encharcamientos leves en vialidades sin afectaciones mayores a la población.

Pese al monitoreo constante del Golfo de México y el Atlántico, el funcionario descartó por el momento la formación de tormentas tropicales que representen un peligro inmediato para la entidad. Sin embargo, advirtió que la prioridad ahora es prepararse para nuevas ondas de calor.

“Se pueden estar presentando temperaturas elevadas, por eso seguimos con las recomendaciones. Más que la temperatura, nos preocupa la sensación térmica; podemos tener 38 grados reales con una sensación de hasta 43 grados”, explicó González de la Fuente.

Ante este pronóstico, PC Tamaulipas exhortó a la ciudadanía a utilizar ropa cómoda y ligera, mantenerse bien hidratados y evitar realizar actividades al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas.

En cuanto a la capacidad de respuesta ante posibles contingencias por calor o lluvias, el coordinador informó que el helicóptero de Protección Civil está por finalizar su periodo de mantenimiento para quedar totalmente operativo.

Asimismo, destacó que existe una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado para disponer de las aeronaves de la Guardia Estatal en caso de ser necesario. “Como ha indicado el Gobernador, estamos muy atentos y contamos con ese gran apoyo para cualquier situación que se presente”, concluyó.