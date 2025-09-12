El Dólar
Compra:
$17.60
Venta:
$18.80
EN VIVO

Sigue dólar en franco descenso

Se cotiza en centros cambiarios en 18.80 a la venta

Imagen del tipo de cambio en Nuevo Laredo este jueves. [José García/Líder Web]
José García / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- En tan sólo tres días, el dólar se ha depreciado 20 centavos, luego de que este jueves se ofertó en 18.80 a la venta, cuando hace tres días costaba 19.00 pesos.

Primero, el pasado martes pasó de 19.00 a 18.90, pero este jueves volvió a perder valor al cotizarse en 18.80.

A la compra también tuvo un descenso, al cotizarse en 17.60, cuando apenas hace tres días se tomaba en 18.00 pesos.

Inicialmente el dólar se depreció por el dato inflacionario de México, que en agosto registró 3.57%, cifra mayor al 3.51% registrado en julio.

Pero este nuevo descenso de la divisa verde se atribuye, según expertos, a un posible recorte en las tasas de interés por parte de la FED, la próxima semana.

Sigue prófugo el asesino de Charlie Kirk; FBI refuerza búsqueda nacional
Filis barren a Mets con remontada guiada por Luzardo y Kemp

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.