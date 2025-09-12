Sigue dólar en franco descenso

Se cotiza en centros cambiarios en 18.80 a la venta

Imagen del tipo de cambio en Nuevo Laredo este jueves. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- En tan sólo tres días, el dólar se ha depreciado 20 centavos, luego de que este jueves se ofertó en 18.80 a la venta, cuando hace tres días costaba 19.00 pesos.

Primero, el pasado martes pasó de 19.00 a 18.90, pero este jueves volvió a perder valor al cotizarse en 18.80.

A la compra también tuvo un descenso, al cotizarse en 17.60, cuando apenas hace tres días se tomaba en 18.00 pesos.

Inicialmente el dólar se depreció por el dato inflacionario de México, que en agosto registró 3.57%, cifra mayor al 3.51% registrado en julio.

Pero este nuevo descenso de la divisa verde se atribuye, según expertos, a un posible recorte en las tasas de interés por parte de la FED, la próxima semana.