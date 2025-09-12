Filis barren a Mets con remontada guiada por Luzardo y Kemp

Jesús Luzardo retiró a 22 bateadores seguidos tras un inicio complicado y Otto Kemp impulsó tres carreras para ampliar la ventaja divisional de Filadelfia

El venezolano Jesús Luzardo, de los Filis de Filadelfia, lanza en el duelo del jueves 11 de septiembre de 2025 ante los Mets de Nueva York (AP Foto/Matt Rourke)

FILADELFIA.- El venezolano Jesús Luzardo retiró a 22 bateadores consecutivos después de permitir cuatro carreras en la primera entrada, y los Filis de Filadelfia remontaron para vencer el jueves 6-4 a los tambaleantes Mets de Nueva York.

Filadelfia completó así una barrida de cuatro juegos.

Otto Kemp conectó un jonrón y remolcó tres carreras por los Filis, quienes han ganado ocho de los últimos diez duelos en general y están en posición de asegurar su segundo título divisional consecutivo.

La victoria amplió su ventaja en la División Este de la Liga Nacional sobre los propios Mets a 11 juegos con 15 por disputar. Podrían asegurar el gallardete este fin de semana contra Kansas City.

Nueva York perdió los últimos seis compromisos de una gira con foja de 3-7. Vio así reducida a juego y medio su ventaja sobre Cincinnati y San Francisco en la lucha por el último comodín de la Liga Nacional.

Luzardo (14-6) quedó atrás 4-0 en la primera entrada pero no permitió un corredor en base durante las siguientes siete. El dominicano Jhoan Duran ponchó a los tres bateadores en la novena para su 29º salvamento.

Los últimos 25 bateadores de los Mets fueron retirados.

Kemp, quien se enfrió y fue enviado a las menores después de un comienzo candente en su temporada de novato, ha regresado a las Grandes Ligas con un gran bate. Conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada contra el abridor David Peterson para poner el encuentro 4-2.

Bryce Harper añadió un doble impulsor en la quinta antes de que los Filis culminaran la remontada con un sexto episodio de tres carreras.

Reed Garrett (3-6) cargó con la derrota como relevista.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 4-1 con una anotada. Los dominicanos Juan Soto de 4-1 con una anotada, Starling Marte de 3-1 con dos impulsadas. Los venezolanos Luisangel Acuña de 3-0, Francisco Álvarez de 1-0.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 4-1.