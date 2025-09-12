Sigue prófugo el asesino de Charlie Kirk; FBI refuerza búsqueda nacional

Investigadores hallaron huellas y un rifle en un bosque de Utah, ofrecen 100 mil dólares de recompensa y piden ayuda para identificar al tirador

Monumento improvisado en la sede nacional de Turning Point USA después de la muerte a tiros de Charlie Kirk, su cofundador y director ejecutivo, el miércoles 10 de septiembre de 2025 en Phoenix, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin)

OREM, Utah.- El individuo que mató al activista conservador Charlie Kirk y luego desapareció en un bosque seguía prófugo el jueves, mientras que investigadores federales pedían la ayuda del público al difundir fotos de la persona que creen responsable.

Los investigadores obtuvieron pistas, incluyendo la huella de una palma, la huella de un zapato y un rifle de caza de alta potencia encontrado en un área boscosa a lo largo del camino por el que el tirador huyó. Sin embargo, aún no habían nombrado a un sospechoso ni citado un móvil para el asesinato.

La publicación de fotos de una persona con gorra, gafas de sol, camisa negra de manga larga y una mochila, así como una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a un arresto, indica que la policía cree que podría necesitar ayuda del público para resolver el caso. Dos personas que fueron detenidas poco después del ataque del miércoles en la Universidad del Valle de Utah fueron liberadas más tarde, lo que obligó a las autoridades a seguir nuevas pistas sobre una persona de interés distinta.

Durante una conferencia de prensa el jueves con el director del FBI, Kash Patel, las autoridades mostraron un video de una persona corriendo por el techo del edificio desde donde se realizó el tiro, luego bajando al suelo y huyendo hacia el bosque. En el proceso, dicen los funcionarios, el tirador dejó marcas, incluida una huella de palma, que los investigadores esperan puedan proporcionar pistas sobre su identidad.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, pidió la ayuda del público en la búsqueda del tirador.

“Tenemos personas en todo el país tratando de llevar a este perpetrador ante la justicia”, dijo, agregando que el FBI había recibido más de 7.000 pistas y tips.

Añadió que están organizando todo para pedir la pena de muerte.

Los llamados directos para el apoyo del público en la conferencia de prensa parecían indicar que la policía pasa apuros para identificar al tirador y localizarlo, un día y medio después del inicio de la búsqueda.

Las autoridades no respondieron preguntas, y Patel no habló en la conferencia de prensa.

Una pista en la investigación fue un rifle de cerrojo Mauser calibre .30 encontrado en una toalla en el bosque. Un cartucho gastado fue recuperado de la cámara, y otras tres balas estaban en el cargador, según información que circulaba entre las agencias policiales y compartida con The Associated Press. El arma y la munición están siendo analizadas por la policía en un laboratorio federal.

Videos compartidos en línea

El ataque, llevado a cabo a plena luz del día mientras Kirk hablaba sobre temas sociales en el patio de la universidad, fue capturado en videos que circulan en redes sociales.

Los videos muestran a Kirk —un aliado cercano del presidente Donald Trump que jugó un papel influyente en la movilización de jóvenes votantes republicanos— hablando con un micrófono de mano cuando de repente se escucha un disparo. Se puede ver a Kirk levantando la mano derecha mientras sangre brota del lado izquierdo de su cuello. Los espectadores gritan y algunos echan a correr.

El tirador, que los investigadores creen que se mezcló con la multitud del campus debido a una apariencia de “edad universitaria”, efectuó un solo disparo desde el techo donde estaba apostado antes de saltar.

Trump dijo que otorgaría a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil nacional, mientras que el vicepresidente JD Vance y su esposa, Usha, llegaron el jueves por la tarde a Salt Lake City para visitar a la familia de Kirk.

“Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar”, escribió Vance. “No solo nos ayudó a ganar en 2024, sino que nos ayudó a dotar de personal a todo el gobierno”.

El ataúd de Kirk fue trasladado a bordo del avión oficial del vicepresidente, el Air Force Two, de Utah a Phoenix, donde está la sede de su organización Turning Point USA. Trump dijo a periodistas que planea asistir al funeral de Kirk. No se han anunciado detalles.

Kirk respondía preguntas sobre la violencia con armas

Kirk era un provocador conservador que se convirtió en una poderosa fuerza política entre los jóvenes republicanos y era una figura habitual en los campus universitarios, donde invitaba a debatir sobre temas sociales.

Fue baleado en uno de esos eventos el miércoles, un debate organizado por Turning Point en el Centro Sorensen en el campus en lo que se anunció como la primera parada en la “Gira del Regreso Estadounidense” de Kirk.

El evento generó diversas reacciones en el campus. Una petición en línea que pedía a los administradores de la universidad que prohibieran la aparición de Kirk recibió casi 1.000 firmas. La universidad emitió un comunicado la semana pasada en el que justificó su presencia con los derechos de la Primera Enmienda constitucional y afirmando su “compromiso con la libertad de expresión, la investigación intelectual y el diálogo constructivo”.

La semana pasada, Kirk publicó en X imágenes de recortes de noticias que mostraban que su visita estaba generando controversia. Escribió: “¿Qué está pasando en Utah?”.

Uno de esos alegatos provocativos se desarrollaba justo antes de que fuera baleado, mientras respondía preguntas de un miembro de la audiencia sobre la violencia armada.

Asistentes se atrincheraron en aulas

Algunos asistentes que huyeron después del disparo entraron en aulas llenas de estudiantes. Usaron mesas para bloquear la puerta y protegerse en las esquinas.

Madison Lattin estaba mirando a unos pocos metros a la izquierda de Kirk cuando escuchó el impacto de la bala.

“La sangre está cayendo y goteando, y te da miedo, no sólo por él, sino por tu propia seguridad”, señaló.

En el campus el jueves, el toldo estampado con el lema que Kirk usaba comúnmente en sus eventos (“Demuéstrame que me equivoco”) seguía en el lugar.

Kathleen Murphy, una residente de mucho tiempo que vive cerca del campus, dijo que ha estado quedándose dentro de casa con la puerta cerrada con llave.

“Como el tirador aún no es capturado, era una preocupación”, dijo Murphy.

Mientras tanto, el tiroteo continuó recibiendo condenas de políticos de ambos partidos.

“El asesinato de Charlie Kirk rompe mi corazón. Mis más profundas simpatías están con su esposa, sus dos hijos pequeños y amigos”, dijo Gabrielle Giffords, la excongresista demócrata que resultó herida en un tiroteo en 2011 en su distrito de Arizona.