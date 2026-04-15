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Reporta Comapa falla en Planta Centro

Lo que genera desabasto en decenas de colonias

José García/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), informó esta mañana que derivado del exceso de basura arrastrada hacia los equipos desde el Río, se ocasionó una falla en los motores de las bombas 6 y 7 de Planta Centro, por lo que el servicio de agua se encuentra afectado de manera temporal en diversas colonias.

“Nuestro personal ya está trabajando para resolver esta situación lo antes posible, sin embargo aún no se cuenta con un tiempo estimado para normalizar el servicio. Agradecemos tu comprensión y te ofrecemos una sincera disculpa por los inconvenientes ocasionados”, resaltó la COMAPA en su comunicado.

Derivado de ello, se reporta que en varias escuelas se suspendieron clases, específicamente aquellas que dependen del servicio de la Planta Centro, Tanque Matamoros, Cisterna Mendoza, Tanque Buenavista, Tanque Arcos, Tanque Norte y Tanque Oradel.

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