Sicarios del grupo Escorpión del Cártel del Golfo emboscan a elementos federales; hay un oficial muerto y dos heridos

Las víctimas son agentes federales asignados a la seguridad del Consulado de Estados Unidos en Matamoros y de acuerdo a las primeras investigaciones, fue un ataque directo. #Matamoros #Tamaulipas #Seguridad #AtaqueArmado #SPF #ConsuladoEEUU #CartelDelGolfo #GrupoEscorpion #Violencia #Frontera #SSPC #México

Matamoros, Tam.- Un agente del Servicio de Protección Federal (SPF) fue asesinado y dos más resultaron heridos la tarde de este domingo, tras un ataque directo perpetrado por sicarios del grupo Escorpión del Cártel del Golfo contra elementos federales asignados a la protección del Consulado de Estados Unidos en esta ciudad fronteriza.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, los hechos se registraron cuando los agentes concluían su jornada laboral y se desplazaban por el cruce de la avenida Lic. Manuel Cavazos Lerma y avenida del Niño, en la colonia La Encantada.

En ese punto, la unidad oficial en la que viajaban fue impactada de manera intencional por una camioneta. Tras la colisión, los ocupantes del vehículo agresor emprendieron la huida, lo que derivó en una persecución. Durante el seguimiento, los sicarios del grupo Escorpión del CDG abrieron fuego contra los agentes federales.

Minutos después, una segunda camioneta con más gatilleros se incorporó a la agresión, intensificando el ataque directo. Las investigaciones preliminares reiteran que la agresión fue perpetrada por sicarios del grupo Escorpión del Cártel del Golfo, dirigida específicamente contra los custodios federales encargados de la seguridad del consulado estadounidense.

Los elementos del SPF repelieron la agresión; sin embargo, la superioridad en el volumen de fuego provocó que uno de los oficiales perdiera la vida en el lugar.

En el sitio, las autoridades confirmaron el fallecimiento de un agente en cumplimiento de su deber, así como dos oficiales lesionados. Uno de los heridos presenta impacto de proyectil de arma de fuego en la pierna derecha y fue trasladado a un hospital local para su atención médica.

Tras los hechos, corporaciones estatales y federales acordonaron la zona para preservar la escena e iniciar las diligencias ministeriales correspondientes. En tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre el despliegue de un operativo en la región con el objetivo de ubicar y detener a los responsables.

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