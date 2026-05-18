Cuatro tripulantes se eyectan a salvo tras choque de aviones en espectáculo aéreo en Idaho

Esta imagen tomada de un video muestra una columna de humo que se eleva cerca de la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home, en donde dos aviones de la Armada chocaron el domingo 17 de mayo de 2026, durante un espectáculo aéreo. (Lisa Van Horne vía AP)

Esta imagen tomada de un video muestra una columna de humo que se eleva cerca de la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home, en donde dos aviones de la Armada chocaron el domingo 17 de mayo de 2026, durante un espectáculo aéreo. (Lisa Van Horne vía AP)

BOISE, Idaho, EE.UU. (AP) — Cuatro aviadores se eyectaron a salvo después de que dos aviones de la Marina de Estados Unidos chocaran y se estrellaran el domingo durante un espectáculo aéreo en la Base de la Fuerza Aérea de Mountain Home, en el oeste de Idaho, informaron las autoridades.

La colisión ocurrió entre dos EA18-G Growlers del Escuadrón de Ataque Electrónico 129 de la Marina de Estados Unidos en Whidbey Island, Washington, dijo la comandante Amelia Umayam, portavoz de las Fuerzas Aéreas Navales de la Flota del Pacífico.

Las aeronaves realizaban una demostración aérea cuando ocurrió el choque, dijo Umayam en un comunicado. Señaló que los cuatro tripulantes de ambos aviones se eyectaron a salvo y el choque estaba bajo investigación.

Los miembros de la tripulación se encuentran en condición estable, informaron funcionarios de la base.

Ninguna persona en la base militar resultó herida, dijo Kim Sykes, directora de marketing de Silver Wings of Idaho, que ayudó a planificar el espectáculo aéreo.

“Todos están a salvo y creo que eso es lo más importante”, afirmó.

Los aviones cayeron juntos

La base informó en redes sociales que fue cerrada inmediatamente después del incidente. El resto del espectáculo aéreo fue cancelado.

En videos publicados en internet por espectadores pueden verse cuatro paracaídas abriéndose en el cielo mientras las aeronaves se precipitaban hacia el suelo cerca de la base, a unos 80 kilómetros (50 millas) al sur de Boise.

El EA-18G Growler es una variante del avión de combate F/A-18 Super Hornet, con sofisticados sistemas de guerra electrónica.

Shane Ogden filmaba los dos aviones mientras se acercaban entre sí. Un video que captó muestra que las dos aeronaves parecen hacer contacto y luego giran en tándem mientras los tripulantes se eyectan y sus paracaídas se abren. Luego los aviones caen juntos, explotando en una bola de fuego al impactar mientras los tripulantes descienden al suelo cerca de ahí.

“Solo filmaba pensando que se iban a separar y eso pasó y filmé el resto”, dijo Ogden en un mensaje de texto. Señaló que se fue poco después del choque porque no quería estorbar a los equipos de emergencia.

Los organizadores afirmaron que el popular espectáculo aéreo, que incluye demostraciones de vuelo y saltos en paracaídas, es una celebración de la historia de la aviación y una mirada a las capacidades militares modernas. El grupo de acrobacia Thunderbirds de la Fuerza Aérea encabezó el espectáculo ambos días.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó buena visibilidad y vientos con ráfagas de hasta 47 km/h (29 mph) alrededor del momento del choque.

Poco margen de error

Fue notable que ambas tripulaciones pudieran eyectarse de sus aviones, y el experto en seguridad de aviación Jeff Guzzetti dijo que eso pudo haber sido posible debido a la forma en que los aviones chocaron y parecieron permanecer pegados entre sí en el aire antes de caer a tierra. Por lo general, las tripulaciones no tienen oportunidad de eyectarse en una colisión en el aire, dijo.

“Es realmente impactante verlo”, dijo Guzzetti. “Parece que se golpearon entre sí de una manera muy singular que hizo que permanecieran intactos y se pegaran entre sí, y eso muy bien podría haberlos salvado”.

“Me parece que es un problema del piloto. No parece que haya sido una falla mecánica”, añadió. “Encontrarse con otro avión en vuelo en formación es un desafío, y tiene que hacerse con perfección para evitar precisamente este tipo de cosa”.

El experto en seguridad de aviación John Cox, director general de Safety Operating Systems, aseguró que los pilotos que participan en espectáculos aéreos son algunos de los mejores, pero el margen de error es mínimo.

“Volar en un espectáculo aéreo es exigente. Tiene muy poca tolerancia”, dijo Cox. “La gente que lo hace es muy buena y el margen de error es pequeño. Me alegra que todos hayan podido salir”.

El evento Gunfighter Skies de este año fue el primero en la base desde 2018, cuando un piloto de ala delta murió en un accidente durante una presentación en un espectáculo aéreo.

En 2003, una aeronave de los Thunderbirds se estrelló mientras intentaba una maniobra. El piloto, que no resultó herido, pudo dirigir el avión lejos de la multitud y eyectarse menos de un segundo antes de que impactara contra el suelo.

La industria de los espectáculos aéreos ha trabajado durante años para mejorar la seguridad en los aproximadamente 200 eventos que se realizan cada año en Estados Unidos. El más reciente accidente mortal en un espectáculo aéreo ocurrió en 2022, cuando dos aviones militares antiguos chocaron en un evento en Dallas y provocaron la muerte de seis personas.

De 1991 a 2006, ocurrió un promedio de 3,8 muertes al año en espectáculos aéreos en Estados Unidos, dijo John Cudahy, presidente y director general del Consejo Internacional de Espectáculos Aéreos. Esa tasa de mortalidad ha ido mejorando y desde 2017 ha habido un promedio de 1,1 muertes por año, aun si se incluye el choque de 2022. No se produjeron muertes en espectáculos aéreos en Estados Unidos en 2023 ni en 2025, y ningún espectador ha muerto en un espectáculo aéreo en el país desde 1952.

“En términos de seguridad, realmente hemos disfrutado de un período sin precedentes de pocos accidentes”, dijo Cudahy.

Los investigadores podrían obtener rápidamente una idea de lo que ocurrió el domingo debido a que los tripulantes de las dos aeronaves lograron sobrevivir y podrán decirle a los investigadores lo que vieron y experimentaron antes de la colisión. La Marina encabezará la investigación, por lo que no se compartirá públicamente tanta información como en choques civiles.

La guerra con Irán ha llevado a la cancelación de algunos espectáculos aéreos este año en bases donde unidades militares realizan misiones relacionadas con el conflicto.