Tamaulipas se administra correctamente y con finanzas eficientes: Américo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las acciones para impulsar el crecimiento y desarrollo de Tamaulipas, la inversión histórica de más de 21 mil mdp en obra pública, la confianza de los inversionistas y la reducción de la deuda pública son producto también de un manejo eficiente y transparente de los recursos, “de una entidad que se administra correctamente”, expuso el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“En dos años consecutivos la Auditoría Superior de la Federación no nos ha marcado desviaciones, entonces quiere decir que estamos trabajando con una administración eficiente”, afirmó el gobernador este domingo, durante el programa “Diálogos con Américo”.

Al exponer, a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, su programa dominical, Américo Villarreal destacó la reducción histórica de la deuda pública del Estado, ya que por primera vez en muchas administraciones el endeudamiento del gobierno de Tamaulipas, en lugar de crecer, ha tenido un decremento, logrando un pago de más de mil millones de pesos.

Agregó que tan solo en obra pública se han destinado 21 mil mdp, una cifra que nunca antes se había logrado a la mitad de una administración y con la proyección de llegar a 39 mil millones, en programas sostenibles y que propicien el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

El gobernador se refirió este domingo al desarrollo de proyectos estratégicos en obras hidráulicas, como la segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria, la construcción de la planta potabilizadora y la tecnificación, con apoyo del gobierno federal, de dos distritos de riego agrícola en el norte del estado.

También mencionó el desarrollo del Puerto Multimodal en la capital del Estado, el cual ya tiene un proyecto ejecutivo y una planeación para el desarrollo de la inversión para transformar a Victoria en una nueva zona industrial y logística.

Al referirse a la modernización del transporte público, agregó que esta semana se pondrá en marcha el programa piloto ruta Conecta, que agilizará la movilidad en las zonas de mayor concentración urbana, menor contaminación y un transporte gratuito e incluyente, cuya meta es ampliarlo a Reynosa y la zona conurbada.

“De las opiniones que tengamos, de su utilidad para la ciudadanía y de su eficiencia y rentabilidad, pues sigamos nosotros en este proyecto de modernización del transporte público y espero que este circuito sea muy útil y que podamos saber si ha favorecido tu calidad de transporte en nuestra capital”, respondió el gobernador ante la participación de un joven estudiante de esta capital que se comunicó al programa vía telefónica.

El gobernador también destacó los primeros resultados con la llegada de turistas del centro del país y mayor flujo comercial hacia el sur del Estado, gracias a la gran carretera Mante-Ocampo-Tula, con la cual se responde a una condición que demanda Tamaulipas para fortalecer y tener carreteras modernas y dar al estado una dinámica, movilidad e impulso de crecimiento para tener mejores trabajos e indicadores de bienestar social.

Al inicio del programa, el mandatario tamaulipeco se refirió a la reunión de trabajo convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, en la que Tamaulipas recibió buenas noticias al autorizarse la sustitución del Acelerador Lineal en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Victoria, aunado a la próxima entrada en operación de este tipo de equipamiento para el tratamiento de pacientes con cáncer en el nuevo Hospital General de Madero y en el Centro Oncológico de Tamaulipas, de Ciudad Victoria.