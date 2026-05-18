Aaron Rai arrasa en el Campeonato de la PGA

NEWTOWN SQUARE, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Aaron Rai aceleró a fondo el domingo y se despegó de un grupo de talla mundial con un tiro asombroso tras otro hasta convertirse en el primer jugador nacido en Inglaterra en más de un siglo en conquistar el Campeonato de la PGA.

Rai, que soñaba con ser piloto de Fórmula 1 hasta que se decantó por el golf, estaba tres golpes detrás y se acercaba a la vuelta en el Club de Golf Aronimink cuando ofreció una actuación digna de un campeón de un major.

Embocó un putt de eagle de 40 pies en el hoyo 9, par 5, durante un tramo en el que resolvió con un solo putt siete greens consecutivos para tomar la delantera.

Y en los hoyos finales, cuando los aspirantes necesitaban que tropezara, Rai metió un putt de birdie de unos 70 pies a través del green del 17 para sentenciar.

Rai, de 31 años, que se une al dos veces campeón de la PGA Vijay Singh como campeones de majors de ascendencia india, cerró con 65 golpes, cinco bajo par.

“Estar aquí está fuera de mi imaginación más salvaje”, dijo Rai.

Jon Rahm, Rory McIlroy, Xander Schauffele, Cameron Smith, Justin Rose, todos campeones de majors, todos ellos en posición hasta que las echaron a perder por errores inoportunos o por no conseguir buenas opciones de birdie.

McIlroy, que terminó con 69, jugó los par 5 en par durante la semana y destrozó el alcanzable hoyo 13, par 4, para un bogey. También fulminó con la mirada y maldijo en voz baja a un aficionado que dijo: “USA”, después de que McIlroy pegara un wedge desde el rough al búnker en el hoyo 16, par 5. Fue una señal de que McIlroy sabía que sus esperanzas estaban prácticamente acabadas.

Rai, que terminó con 9 bajo par para un total de 271, es el primer jugador de Inglaterra cuyo nombre figura en el Trofeo Wanamaker desde Jim Barnes en 1919, la segunda edición de este major y la primera después de la Primera Guerra Mundial.

Terminó ganando por tres golpes sobre el líder tras 54 hoyos Alex Smalley y Rahm, que logró su mejor resultado en un major desde que se pasó a LIV Golf a finales de 2023. Rahm se vio frenado por un par de bogeys en los primeros nueve hoyos y sólo consiguió un birdie en los últimos nueve para un 68.

Smalley perdió la ventaja con un desordenado doble bogey en el hoyo 6, y su mejor golf llegó demasiado tarde. Rai ya tenía la vista puesta en el Trofeo Wanamaker. Smalley hizo birdie en el 18 para un 70.

Justin Thomas embocó un putt de par de 16 pies en el hoyo final para un 65 y se colocó a un golpe del liderato mientras el grupo final estaba en el segundo fairway. Durante mucho tiempo, a medida que Aronimink se ponía más difícil y la presión se apretaba, parecía que Thomas podría tener una oportunidad.

Como todo lo demás en este día final, Rai también acabó con esas esperanzas.

Así concluyó una semana de lo más notable en los suburbios de Filadelfia, donde nadie pudo despegarse en Aronimink. Los 22 jugadores a cuatro golpes o menos del liderato al entrar en la ronda final fue un récord del Campeonato de la PGA.

De ese grupo emergió Rai, de 31 años, con un título del PGA Tour, tres en el circuito europeo y sin ningún resultado dentro del top 15 en ninguno de los majors.

Puede que no sea muy conocido entre los observadores ocasionales, pero es una estrella a los ojos de sus compañeros por su humildad y su personalidad amable.

“No encontrarás a una sola persona en el recinto que no esté feliz por él”, dijo McIlroy.

“Muy emocionado por él y su equipo”, dijo Schauffele. “Un caballero de talla mundial, sin duda”.

Usa dos guantes, un hábito que empezó de niño en Inglaterra para combatir los fríos inviernos cuando practicaba —y siempre estaba practicando—. Y aún más inusual en Rai son las fundas de plástico en cada hierro, un recordatorio de sus raíces.

Una vez dijo que su padre se sacrificó para comprar los mejores palos de golf y luego limpiaba las ranuras con aceite de bebé después de que su hijo terminaba de jugar. Rai ha dejado las fundas de los hierros desde entonces “para recordar de dónde vengo y para respetar lo que tengo”.

“¿Cualquiera que use fundas en sus hierros porque de niño valoraba tanto sus hierros que quería respetar el equipo y todavía lo hace? Sí, eso dice mucho de una persona”, dijo Rahm. “Lo que hizo hoy es sencillamente especial”.

Esos siete greens consecutivos resueltos con un solo putt incluyeron un putt corto para bogey en el hoyo 8, par 3, dejando a Rai tres golpes detrás de Matti Schmid, que hizo tres birdies en un tramo de cinco hoyos en los primeros nueve para tomar la delantera.

Rai pegó un madera 5 al 9 para su putt de eagle de 40 pies. Salvó el par con un putt de 10 pies en el 10. Pegó un wedge a 4 pies a una bandera peligrosa en el 11 para birdie. Hizo approach y putt desde detrás del green del 12 para par.

Y en el hoyo 13 de 292 yardas, que complicó a McIlroy y Schauffele y al canadiense Nick Taylor cuando estaban de lleno en la pelea, Rai reventó desde un búnker a 6 pies para un birdie y convertirse en el primer jugador de toda la semana en llegar a 7 bajo par. Y luego siguió adelante.

Thomas terminó empatado en el cuarto puesto con 5 bajo par 275 junto a Ludvig Aberg (69) y Schmid, cuyo putt de par de 5 pies en el hoyo 18 lo mete en su primer Masters el próximo año. Smith, que no cedió un golpe hasta el hoyo 17, firmó un 68 para unirse a McIlroy y Schauffele (69) un golpe más atrás.

El campeón defensor Scottie Scheffler falló un putt de birdie de 4 pies en el hoyo 3 y falló dos veces putts de par de 3 pies en los últimos nueve en su ronda final de 69 para empatar en el 14º puesto, su primera vez fuera del top 10 en un major desde el Abierto de Estados Unidos de 2024.

Rai ahora tiene una exención de cinco años en el PGA Tour, y para el Masters, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto Británico. Puede jugar el Campeonato de la PGA de por vida.

“El golf es un juego increíble”, dijo Rai. “Te enseña tantas cosas, y te enseña tanta humildad y disciplina y un trabajo duro absoluto porque en este juego nunca te regalan nada”.

El domingo no le regalaron nada. Rai simplemente superó al grupo más fuerte del golf y lo ganó.

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