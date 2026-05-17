Barcelona gana en el adiós de Lewandowski

Robert Lewandowski, delantero polaco del Barcelona, es lanzado al aire por sus compañeros de equipo tras su último partido en casa con el equipo catalán en La Liga española tras la victoria del Barcelona FC sobre Real Betis, el domingo 17 de mayo de 2026, en Barcelona, España. (AP Foto/Joan Mateu Parra)

Robert Lewandowski, delantero polaco del Barcelona, es lanzado al aire por sus compañeros de equipo tras su último partido en casa con el equipo catalán en La Liga española tras la victoria del Barcelona FC sobre Real Betis, el domingo 17 de mayo de 2026, en Barcelona, España. (AP Foto/Joan Mateu Parra)

MADRID (AP) — El campeón español Barcelona culminó una temporada perfecta en casa — 19 victorias en 19 partidos de La Liga — con una victoria 3-1 sobre el Real Betis el domingo mientras Robert Lewandowski se despedía emocionado del Camp Nou.

Barcelona anunció el sábado que Lewandowski, de 37 años, se marchaba después de cuatro temporadas.

Antoine Griezmann también se despidió de los aficionados del Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano antes de mudarse a Estados Unidos para jugar en la Major League Soccer. El Atlético venció 1-0 al Girona.

Dos goles de Raphinha y uno de João Cancelo mantuvieron perfecto en casa a Barcelona en la liga española. El club catalán ya había asegurado su segundo título de liga consecutivo hace dos jornadas.

Queda una jornada de partidos.

Lewandowski ayudó a Barcelona a ganar tres títulos de liga españoles en cuatro temporadas, incluida esta campaña, y una Copa del Rey, mientras anotaba unos impresionentes 119 goles en 192 apariciones.

Fue una despedida emotiva para el delantero polaco, que después del partido fue lanzado al aire por sus compañeros. También se alinearon y aplaudieron a Lewandowski mientras se dirigía hacia el vestuario.

“Ha sido un honor jugar para este club”, dijo Lewandowski. “Hemos disfrutado de algunos grandes momentos en estos cuatro años. Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos logrado juntos. Hoy me despido, pero siempre llevaré a Barcelona en mi corazón. Muchas gracias, aficionados. Una vez aficionado del Barça, siempre aficionado del Barça”.

La despedida de Griezmann

Griezmann es el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid.

El delantero francés volvió a pedir disculpas el domingo a los aficionados por haberse ido del Atlético para jugar en el rival Barcelona.

“No me di cuenta de cuánto los amaba aquí. Era muy joven. Cometí un error, lo reconsideré, e hicimos todo lo que pudimos para volver y disfrutarlo de nuevo”, dijo.

El entrenador del Atlético, Diego Simeone, elogió a Griezmann, de 35 años.

“Griezmann es posiblemente el mejor que haya jugado aquí. Es un tipo extraordinario, un genio. Es el jugador que más cambia los partidos de los que hemos entrenado aquí”, señaló el entrenador del Atlético, Diego Simeone

Mbappé fue titular, Sevilla perdió pero se salvó

Sevilla evitó el descenso pese a perder 1-0 en casa ante el Real Madrid en La Liga.

Vinícius Júnior anotó para el Madrid, que ya había asegurado el segundo puesto.

Kylian Mbappé fue titular con el Madrid tres días después de afirmar que el entrenador Álvaro Arbeloa lo había convertido en el cuarto delantero en el orden de preferencia del equipo. Entró desde el banquillo en la victoria en Oviedo el jueves, en lo que fue su regreso tras una ausencia por lesión.

La lucha por evitar el descenso llegaba muy apretada a los partidos del domingo y Sevilla aseguró su permanencia gracias a otros resultados. Alavés también garantizó seguir en la máxima categoría la próxima temporada con una victoria 1-0 en el campo del ya descendido Oviedo.

Cinco equipos llegarán a la última jornada del próximo fin de semana con la mira puesta en evitar la caída: Levante, Osasuna, Elche, Girona y Mallorca.

Levante se acercó a la salvación con un triunfo 2-0 sobre Mallorca y es 15º con 42 puntos, la misma cantidad que Osasuna, 16to, y Elche, 17mo.

Osasuna perdió 2-1 en casa ante Espanyol, mientras que Elche venció 1-0 a Getafe, que jugó con 10 hombres.

Dentro de la zona de descenso están Girona, 17mo (40 puntos), Mallorca, penúltimo (39), y Oviedo (29).