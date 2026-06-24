Será este viernes el último CTE: CREDE

Nuevo Laredo, Tam.- A pesar de los rumores surgidos a nivel nacional sobre una posible desaparición de los Consejos Técnicos Escolares (CTE), estas reuniones continuarán desarrollándose de manera normal, al menos durante el presente ciclo escolar, informó el jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) de Nuevo Laredo, Joaquín Medina Ontiveros.

“Todavía tenemos un último Consejo Técnico Escolar de este ciclo escolar 2025-2026, que se va a llevar a cabo el día viernes 26 de junio de manera regular, como son las indicaciones de la Secretaría de Educación a nivel Estado y a nivel nacional”, expresó Medina Ontiveros.

Medina Ontiveros destacó que las escuelas cumplirán con esta actividad académica y administrativa, considerada parte de los requisitos establecidos por la Secretaría de Educación para fortalecer la planeación y evaluación de los procesos educativos.