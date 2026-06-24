Aprueba Cabildo 100% de descuento en recargos del ISAI en julio

Con el objetivo de brindar apoyo a la economía de las familias

Sabemos que muchas familias enfrentan compromisos económicos importantes, por ello aprobamos este beneficio que representa un alivio directo para su economía, explicó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas. [Agencias]

Sabemos que muchas familias enfrentan compromisos económicos importantes, por ello aprobamos este beneficio que representa un alivio directo para su economía, explicó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de brindar apoyo a la economía de las familias y facilitar la regularización de trámites patrimoniales, el Cabildo de Nuevo Laredo aprobó por unanimidad la condonación del 100 por ciento en recargos del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISAI) para aquellos contribuyentes que regularicen su situación y efectúen el pago correspondiente durante el mes de julio de 2026.

La medida forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para fortalecer la cultura contributiva y ofrecer facilidades que permitan a las y los ciudadanos ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales, obteniendo además certeza jurídica sobre la adquisición de sus propiedades.

“Sabemos que muchas familias enfrentan compromisos económicos importantes, por ello aprobamos este beneficio que representa un alivio directo para su economía; con este descuento del 100 por ciento en recargos, buscamos que más ciudadanos puedan regularizar su patrimonio, obtener certeza jurídica y aprovechar una oportunidad que les permita cumplir con esta obligación sin afectar sus finanzas familiares”, puntualizó la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Durante la sesión de Cabildo se destacó que esta medida constituye una herramienta efectiva para motivar a los contribuyentes a cumplir con esta obligación fiscal, al permitir la eliminación total de los recargos acumulados.

Destacó que, de esta manera, los ciudadanos tendrán la posibilidad de liquidar adeudos pendientes con una menor carga financiera, facilitando la regularización de sus trámites y fortaleciendo la certeza jurídica de su patrimonio.

También, señaló que la aprobación unánime de este incentivo refleja el compromiso de los integrantes del Cabildo con las familias neolaredenses, al generar mecanismos que contribuyan al orden administrativo y al desarrollo económico de la ciudad.

El Gobierno Municipal reiteró que uno de sus principios rectores es el fortalecimiento de la economía local y la atención permanente de las familias mediante políticas públicas que impulsen el desarrollo económico, el bienestar social y la generación de oportunidades, en congruencia con una visión de crecimiento sostenible y equitativo para Nuevo Laredo.

La condonación del 100 por ciento en recargos del ISAI estará vigente durante todo el mes de julio de 2026. Las y los contribuyentes interesados podrán acudir a las oficinas de la Dirección de Ingresos ubicadas en el Centro Cívico “Carlos Cantú Rosas”, conocido como El Palomar, para realizar su trámite y aprovechar este beneficio.