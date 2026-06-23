Impulsa UAT alianza estratégica para fortalecer el sector ganadero en Tamaulipas

El presidente de la UGRT, José Guerrero Gamboa, agradeció al rector la disposición para organizar el curso ante la necesidad de mejorar las prácticas que hacen los ganaderos día con día en sus unidades de producción. [Agencias]

El presidente de la UGRT, José Guerrero Gamboa, agradeció al rector la disposición para organizar el curso ante la necesidad de mejorar las prácticas que hacen los ganaderos día con día en sus unidades de producción. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Al inaugurar el Curso-Taller “Manejo Eficiente de Ranchos para Mejorar la Productividad”, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, destacó la importancia de la capacitación continua, la aplicación de nuevas tecnologías y el trabajo conjunto para fortalecer al sector ganadero del estado.

Acompañado del presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), José Guerrero Gamboa y del subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal de Tamaulipas, Cuauhtémoc Amaya García, el rector señaló que esta actividad es una muestra de la sinergia que existe en Tamaulipas para impulsar a este sector.

“Esto no es de una sola persona o de una sola institución, es de que todos sigamos de la mano, así como lo estamos haciendo con el tema del gusano barrenador”, indicó, tras reafirmar que la alianza institucional entre la UAT, Gobierno del Estado y la Unión Ganadera es clave para seguir adelante y hacer frente a los grandes desafíos de la ganadería tamaulipeca.

En el evento realizado en el complejo ganadero de la UGRT, Dámaso Anaya puso a disposición de los productores la capacidad de los investigadores de la UAT, así como las alianzas que se sostienen con otras universidades para traer ponentes de clase mundial. “Estamos haciendo investigación aplicada en Tamaulipas. Es decir, las necesidades que cada uno de ustedes tenga en sus ranchos, nosotros las tenemos que hacer propias”, expresó.

Asimismo, luego de resaltar el papel de la ganadería de Tamaulipas como punta de lanza a nivel nacional, invitó a los productores a aprovechar el rastro Tipo Inspección Federal (TIF) y la sala de deshueso acreditados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), que la UAT pone a su disposición para la exportación de carne.

Por su parte, el presidente de la UGRT, José Guerrero Gamboa, agradeció al rector la disposición para organizar el curso ante la necesidad de mejorar las prácticas que hacen los ganaderos día con día en sus unidades de producción.

A su vez, el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal de Tamaulipas, Cuauhtémoc Amaya García, comentó sobre la importancia de compartir conocimientos técnicos y de vanguardia, además de intercambiar experiencias que permitan hacer frente a los retos actuales del sector.

Este curso se desarrolla del 23 al 25 de junio, en las instalaciones de la UGRT y de las facultades de Ingeniería y Ciencias y de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con la participación de especialistas de las Universidades Autónomas de Nuevo León, Estado de México y Querétaro; y de instituciones como el Consultivo Nacional de Sanidad Animal (CONASA), el Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias (COES), el Centro de Desarrollo Tecnológico FIRA, entre otros organismos.

El programa está diseñado para capacitar a los ganaderos en tres pilares fundamentales: rentabilidad, sanidad y sustentabilidad, promoviendo el uso de tecnologías para el control del gusano barrenador, nutrición en sequías, costos de producción, evaluación genética y prácticas de bienestar animal.