Será CBTIS 137 sede de la Olimpiada Regional de Matemáticas

Imagen del plantel CBTIS 137 que reunirá a más de 250 estudiantes en esta Olimpiada Regional de Matemáticas. [Archivo /Líder Web]

Imagen del plantel CBTIS 137 que reunirá a más de 250 estudiantes en esta Olimpiada Regional de Matemáticas. [Archivo /Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- El director del CBTIS 137, José Lorenzo Villegas Robledo, informó que la institución continúa destacando por su participación en competencias académicas y tecnológicas, fortaleciendo el desarrollo de sus estudiantes en diversas áreas del conocimiento.

“Me enorgullece informarles que este viernes 5 de junio, el CBTis 137 será sede de la Olimpiada Regional de Matemáticas, evento que reunirá a estudiantes de distintos niveles educativos y de diversas instituciones de la región”, precisó Villegas Robledo.

Señaló que recientemente alumnas del plantel lograron avanzar hasta la etapa semifinal de la Olimpiada Femenil de Matemáticas, mientras que otros estudiantes se preparan para participar en próximas competencias que se llevarán a cabo en Querétaro.

Villegas Robledo detalló que participarán alumnos de primaria, secundaria y nivel medio superior, provenientes de planteles como COBAT, CONALEP, CBTis, preparatorias municipales, instituciones privadas, entre otros.

Indicó que hasta el momento se tiene confirmada la asistencia de más de 250 estudiantes, cifra que refleja el interés que existe por esta competencia académica.

El directivo destacó que para el CBTis 137 representa un orgullo albergar este tipo de eventos, ya que además de fomentar el gusto por las matemáticas, permite que niños y jóvenes conozcan las instalaciones del plantel y se acerquen a las oportunidades educativas que ofrece la institución.

Respecto al alcance de la competencia, explicó que se trata de una etapa regional, por lo que existe la posibilidad de que participen estudiantes de municipios fronterizos como Miguel Alemán y otras localidades de la región. Los ganadores de esta fase obtendrán su pase a la Olimpiada Estatal de Matemáticas.