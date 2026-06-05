Arranca SEBIEN entrega de paquetes alimentarios

Se distribuirán a lo largo y ancho de la entidad con cinco entregas

Fue puesta en marcha también la entrega de credenciales a los beneficiarios, las cuales buscan transparentar, agilizar y dar seguimiento a las metas de este programa. [Agencias]

Fue puesta en marcha también la entrega de credenciales a los beneficiarios, las cuales buscan transparentar, agilizar y dar seguimiento a las metas de este programa. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.-La Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas dio arranque a la primera entrega de paquetes alimentarios del programa Alimentando tu Bienestar en la colonia Echeverría en Ciudad Victoria, los cuales se distribuirán a lo largo y ancho de la entidad con cinco entregas.

En un evento encabezado por la secretaria de Bienestar Social Silvia Casas González, fue puesta en marcha también la entrega de credenciales a los beneficiarios, las cuales buscan transparentar, agilizar y dar seguimiento a las metas de este programa.

“Este es un compromiso de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya. Él quiere garantizar el derecho a la alimentación para todas las personas de Tamaulipas”, subrayó en su mensaje Casas González.

Destacó que este año el padrón de beneficiarios aumentó de 284 mil personas a 300 mil tamaulipecas y tamaulipecos con el propósito de mejorar su calidad de vida y contribuir a la transformación con visión humanista que se vive en el estado.

Luego aseguró “este compromiso se mantiene firme, por ello este año vamos a aumentar el número de despensas y serán hasta 300 mil familias que pueden recibir los paquetes alimentarios en cinco entregas con productos equivalentes a la canasta básica alimentaria”.

Mencionó que en la política humanista del gobernador Américo Villarreal y de la presidenta del DIF estatal María Santiago de Villarreal, se ha manifestado el trabajo en equipo hacia la disminución de las desigualdades y para que se cumplan cada uno de los derechos sociales de las y los ciudadanos, siendo factor clave la alimentación para el desarrollo.

Agradeció asimismo, el trabajo conjunto que se realiza con el esfuerzo de las y los 13 mil 300 gestores sociales debidamente conformados en comités existentes en los 43 municipios del Estado, por lo que hizo un reconocimiento a su sensibilidad, empatía y solidaridad con la que llegan a cada persona que lo necesita, así como su participación en el proceso de fotocredencialización.

Mencionó que se espera una gran tarea para la entrega de las credenciales en todo el estado, donde la participación de los comités de gestores sociales será fundamental para cumplir con un objetivo sensible que es el de garantizar que los apoyos sean entregados puntualmente, que lleguen directamente a quien corresponde y que su información esté protegida.

“Cuentan con nosotros, trabajamos para que el bienestar sea una realidad para todas y todos y que en el progreso de este estado nadie se quede atrás; hoy Tamaulipas se transforma, ustedes son testigos y vamos a seguir avanzando con voluntad y con trabajo”, puntualizó.

Al evento asistieron el subsecretario de Bienestar Social, Samuel Badillo Amador; el coordinador general de Delegaciones, Ángel Nájera Ortega; el director de Programas Alimentarios, Javier García Rivera; el director regional de la SEBIEN, Juan Esteban Arratia Sepúlveda; y Perla González Castañón, en representación de la población beneficiaria.

Asimismo, estuvo presente el comité vecinal, integrado por Ana Luz Monserrat Castillo, Gisela Jazmín García Sánchez, Edgar Ávalos Martínez, Norma Alicia Zúñiga Gutiérrez y Katia Alejandra Márquez Verdines.