Supera lluvia la media histórica en Nuevo Laredo: CILA

Nuevo Laredo, Tam.- Las lluvias registradas durante los meses de abril y mayo han permitido que el año 2026 se ubique por encima de la media histórica de precipitaciones en la región, informó Ramón Meza González, representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en Nuevo Laredo.

“En total, de lo que va del 2026 hasta mayo, llevamos 255 milímetros de precipitación, lo que representa buenos números y nos coloca por encima de la media. Lo que sin duda ha sido de gran beneficio para la región”, señaló Meza González.

El representante de CILA, explicó que durante los primeros meses del año las precipitaciones fueron prácticamente nulas, registrándose apenas 5 milímetros en enero y cero milímetros en febrero y marzo. Sin embargo, la situación cambió significativamente en abril y mayo, cuando se acumularon 104 y 146 milímetros de lluvia, respectivamente.

Las lluvias recientes también han beneficiado al río Bravo, cuyo nivel aumentó debido a los escurrimientos generados por las tormentas registradas la semana pasada.

Indicó que el cauce alcanzó una altura de un metro con veinte centímetros, aunque posteriormente descendió de manera gradual hasta ubicarse actualmente en 49 centímetros, con un gasto aproximado de 26 metros cúbicos por segundo.

En cuanto a las principales presas de la región, señaló que tanto la presa La Amistad como la presa Falcón registraron una recuperación en sus niveles de almacenamiento, y que actualmente, La Amistad se encuentra al 19 por ciento de su capacidad, mientras que Falcón alcanza el 15 por ciento.