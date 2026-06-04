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Cambia Japón sede de entrenamiento tras detectar cancha en mal estado

La selección asiática dejó instalaciones de Tigres y se trasladó al complejo de Rayados

Los jugadores de la selección durante un entrenamiento previo al Mundial en Monterrey, México, el miércoles 3 de de junio de 2026. (AP Foto/Jorge Mendoza)
AP

MONTERREY, México.- La selección de Japón cambió de sede de entrenamiento en Monterrey antes del Mundial, después de que las jugadores se encontraron con una cancha en malas condiciones, estropeada por parches de tierra, en su campo de prácticas original.

Los japoneses informaron que se trasladaron de las instalaciones del club mexicano UANL Tigres, sede del entrenamiento del miércoles, a El Barrial, centro de entrenamiento de Rayados de Monterrey.

La delegación no especificó por qué se mudó. El entrenamiento fue programado para la tarde del jueves.

El contratiempo con la sede se ha vuelto viral en las redes sociales en México, desatando fuertes críticas contra UANL Tigres.

Japón debutará en el Mundial contra Holanda en Arlington, Texas, el 14 de junio y luego enfrenta a Túnez en Monterrey el 20 de junio, antes de regresar a Texas para jugar contra Suecia el 25 de junio.

El campamento oficial de entrenamiento de los japoneses para el Mundial estará en Nashville, Tennessee, instalándose el 8 de junio.

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