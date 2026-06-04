Impulsa la UAT talleres de motivación y liderazgo para mujeres

El programa es organizado a través del Instituto de la Mujer Universitaria y Familia UAT

Este tipo de programas contribuyen a impulsar el crecimiento individual y favorecen una mayor participación en distintos ámbitos de la vida social y productiva. [Agencias]

Este tipo de programas contribuyen a impulsar el crecimiento individual y favorecen una mayor participación en distintos ámbitos de la vida social y productiva. [Agencias]

Tampico, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha el taller “Motivación y Liderazgo para Mujeres”, una iniciativa orientada a fortalecer el desarrollo personal y profesional de las participantes mediante herramientas enfocadas en el liderazgo, el emprendimiento y el crecimiento integral.

El programa, organizado a través del Instituto de la Mujer Universitaria y Familia UAT, en coordinación con la Dirección de Atención a la Mujer del Gobierno Municipal de Tampico, se desarrolla en el Centro de Excelencia del Campus Sur y contempla seis semanas de actividades formativas en las que se abordarán temas como hábitos de crecimiento, administración del tiempo y experiencias inspiradoras, entre otros.

La ceremonia inaugural contó con la presencia de la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya; la encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado, Dra. Evelia Reséndiz Balderas; y la directora de Atención a la Mujer del Gobierno Municipal de Tampico, Lic. Libby Zacil Adame Estrada.

Al inaugurar el taller, la Dra. Evelia Reséndiz Balderas destacó que esta actividad forma parte de las acciones impulsadas por la UAT para generar espacios de reflexión y aprendizaje. Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer las redes de apoyo y la colaboración para impulsar metas compartidas y ampliar las oportunidades de la comunidad.

De igual forma, reconoció el respaldo de Familia UAT, así como la colaboración del Gobierno Municipal de Tampico para concretar esta iniciativa orientada a fortalecer aspectos personales y profesionales de las mujeres universitarias.

Por su parte, la Lic. Libby Zacil Adame Estrada señaló que el taller fue diseñado para proporcionar conocimientos prácticos que permitan a las participantes desarrollar talentos y adquirir herramientas útiles para afrontar los retos que se les presenten.

Añadió que este tipo de programas contribuyen a impulsar el crecimiento individual y favorecen una mayor participación en distintos ámbitos de la vida social y productiva.