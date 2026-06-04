Impulsa Municipio cultura ecológica con exitosa Feria del Medio Ambiente

Con la participación de más de 600 asistentes y 10 empresas comprometidas con las buenas prácticas ambientales

El evento, realizado en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se consolidó como un espacio de encuentro entre gobierno, sector educativo, iniciativa privada y ciudadanía. [Agencias]

El evento, realizado en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se consolidó como un espacio de encuentro entre gobierno, sector educativo, iniciativa privada y ciudadanía. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con la participación de más de 600 asistentes, 10 empresas comprometidas con las buenas prácticas ambientales y decenas de estudiantes que promovieron la reutilización de materiales, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Coordinación General de Gestión Ambiental, realizó con éxito la Feria del Medio Ambiente 2026 en el Centro Cívico “Carlos Cantú Rosas”.

El evento, realizado en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se consolidó como un espacio de encuentro entre gobierno, sector educativo, iniciativa privada y ciudadanía, con el objetivo de fortalecer la conciencia ecológica y fomentar acciones responsables para el cuidado de los recursos naturales.

Durante la jornada participaron las empresas Chromalox, Wiegand, Pangea, Tersamundi, Rosas y Coronas Escobedo, Vivero Plantas de Tere, Rheem, COMAPA, Allure y Mexalit, que compartieron proyectos, estrategias y acciones enfocadas en la sustentabilidad y la preservación del entorno, además de competir por los reconocimientos a las mejores prácticas ambientales.

“Son empresas que nos exponen qué tienen hacia el interior en cuestión de sustentabilidad y en cuidado de la preservación del medio ambiente”, destacó Tania Taboada Blanco, coordinadora general de Gestión Ambiental.

Uno de los momentos más destacados fue la segunda edición del Eco Fashion, en la que participaron 44 estudiantes con diseños elaborados a partir de materiales reciclados y de segundo uso, demostrando creatividad, innovación y compromiso con el medio ambiente.

Además, alumnos de instituciones como las preparatorias municipales José Vasconcelos y Manuel Gómez Morín, CBTis 234, CONALEP y la Universidad Autónoma de Coahuila, entre otras, formaron parte de las actividades desarrolladas durante la feria.

Como parte de la estrategia integral impulsada por el Gobierno Municipal para promover una cultura ambiental responsable, también se realizaron el Reciclatón y la campaña Ponte a las Pilas, mediante los cuales se logró recolectar más de 200 kilogramos de pilas usadas y más de 400 kilogramos de materiales reciclables, entre ellos cartón, PET, libros y archivo muerto.

“Vamos a implementar un reciclatón que sea una vez al mes para poder dar a la ciudadanía mayores espacios para reciclar”, anunció Taboada Blanco, al destacar la respuesta positiva de la población a estas iniciativas.

La Feria del Medio Ambiente reafirma el compromiso del Gobierno Municipal con el desarrollo sustentable y la educación ambiental, impulsando programas que fortalecen la participación ciudadana y promueven una cultura de respeto, responsabilidad y cuidado del entorno para las futuras generaciones.