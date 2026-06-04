Vincula jornada de ‘Empleo en tu Colonia’ a decenas de aspirantes con empresas locales

Varias de las empresas participantes lograron identificar perfiles acordes a sus requerimientos e iniciar procesos de contratación, generando oportunidades reales para quienes se encuentran en búsqueda de empleo. [Agencias]

Varias de las empresas participantes lograron identificar perfiles acordes a sus requerimientos e iniciar procesos de contratación, generando oportunidades reales para quienes se encuentran en búsqueda de empleo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una importante participación de buscadores de empleo y una positiva respuesta por parte del sector empresarial, el programa “Empleo en tu Colonia”, realizado en la Plaza Hidalgo, logró acercar oportunidades laborales a la ciudadanía y fortalecer la economía local.

Durante esta jornada, decenas de personas acudieron para conocer las vacantes disponibles y entregar su documentación directamente a representantes de empresas de distintos sectores productivos, quienes realizaron entrevistas, recibieron solicitudes y avanzaron en procesos de reclutamiento para cubrir sus necesidades de personal.

Gracias a este esfuerzo de vinculación laboral, varias de las empresas participantes lograron identificar perfiles acordes a sus requerimientos e iniciar procesos de contratación, generando oportunidades reales para quienes se encuentran en búsqueda de empleo.

En esta edición participaron las empresas SMART, ACRELEC, SENDA CITY, DICEX, Instituto Universitario de Educación Digital, Transportes INNSA, COPPEL, RG Food, Farmacias Similares, Bodega Aurrerá y SEPSA Seguridad, las cuales ofertaron vacantes en áreas operativas, administrativas, comerciales, de transporte, seguridad y servicios.

Destacó la participación de Bodega Aurrerá, que ofreció oportunidades con contratación inmediata, permitiendo a varios aspirantes avanzar de manera ágil en su incorporación al mercado laboral.

El programa “Empleo en tu Colonia” tiene como objetivo acercar las oportunidades de trabajo a los distintos sectores de la ciudad, facilitando el contacto directo entre empresas y ciudadanos, reduciendo tiempos de búsqueda y fortaleciendo la vinculación entre la oferta y la demanda laboral.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias neolaredenses mediante la generación de empleo y el fortalecimiento del desarrollo económico de la ciudad.