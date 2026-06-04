Último día para registrarse a la Campaña de Atención para Labio y Paladar Hendido del DIF

Esta iniciativa es impulsada por el Sistema DIF Tamaulipas y permitirá que los pacientes seleccionados reciban atención especializada y sean intervenidos quirúrgicamente de manera gratuita en Monterrey, Nuevo León. [Agencias]

Esta iniciativa es impulsada por el Sistema DIF Tamaulipas y permitirá que los pacientes seleccionados reciban atención especializada y sean intervenidos quirúrgicamente de manera gratuita en Monterrey, Nuevo León. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo informa a la ciudadanía que este viernes 5 de junio vence el plazo para registrarse en la Campaña Estatal de Atención para Labio y/o Paladar Hendido, dirigida a personas que requieren tratamiento quirúrgico.

Esta iniciativa es impulsada por el Sistema DIF Tamaulipas y permitirá que los pacientes seleccionados reciban atención especializada y sean intervenidos quirúrgicamente de manera gratuita en Monterrey, Nuevo León.

La campaña contempla tres etapas: en primer lugar, los pacientes serán valorados por especialistas, quienes determinarán si son candidatos a cirugía; posteriormente se realizarán los procedimientos quirúrgicos correspondientes. Debido a este proceso,la convocatoria cierra este viernes 5 de junio.

El registro se lleva a cabo en las instalaciones del DIF Central de Nuevo Laredo, ubicadas en Héroe de Nacataz No. 2244, Fraccionamiento Ojo Caliente.

El director general del Sistema DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, hizo un llamado a las familias que requieran este apoyo para que aprovechen el último día de inscripción y acudan a realizar su registro antes de la fecha límite.

“Queremos invitar a todas las familias que tengan algún integrante con labio y/o paladar hendido a que aprovechen esta oportunidad y realicen su registro antes del 5 de junio. Gracias al apoyo del Sistema DIF Tamaulipas, las personas seleccionadas podrán acceder de manera gratuita a valoración especializada y cirugía, un apoyo que puede transformar su calidad de vida y brindarles mayores oportunidades de desarrollo y bienestar”, expresó Viviano Vázquez Macías, director general del Sistema DIF Nuevo Laredo.

Entre la documentación requerida se encuentra carta petición y estudio socioeconómico, ambos elaborados directamente en el DIF, además de comprobante de domicilio, identificación oficial (INE), CURP y dos números telefónicos de contacto.

Para mayores informes, las familias pueden comunicarse al teléfono 867 712 1032.

Esta campaña forma parte de las acciones impulsadas por el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, en coordinación con el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal y el Sistema DIF Nuevo Laredo, presidido por Claudette Canturosas Villarreal, para acercar servicios médicos especializados a quienes más lo necesitan, reflejando el compromiso de una política humanista que trabaja para mejorar la calidad de vida de las familias y generar mayores oportunidades de bienestar e inclusión.