Sentencian a 38 años de prisión a responsable de feminicidio en Col. Alazanas

El acusado aceptó su culpabilidad mediante procedimiento abreviado y deberá reparar el daño a la víctima indirecta

Ante la solidez de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, el imputado y su defensa aceptaron su responsabilidad en los hechos. [Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 38 años de prisión contra Miguel Ángel “S” por el delito de feminicidio.

La resolución fue emitida por un Juez de Control, tras el análisis de los elementos de prueba presentados por la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres (FEIDFHDM).

Como parte del proceso, ambas partes acordaron someterse a un Procedimiento Abreviado, mecanismo legal que permitió agilizar la resolución del caso.

El delito por el cual fue condenado ocurrió el pasado 6 de octubre en la colonia Alazanas de este municipio, de acuerdo con la información oficial.

Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad judicial ordenó la reparación del daño a favor de la víctima indirecta.

Con este fallo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reiteró su compromiso de combatir la impunidad y garantizar justicia en los delitos que atentan contra la vida y la seguridad de las mujeres tamaulipecas.