Choca camioneta contra arbotante y malla; conductor huye del lugar

La unidad fue abandonada en la Carretera Aeropuerto tras el impacto; Tránsito atribuyó el accidente al exceso de velocidad

El percance fue reportado a la altura de la calle Monterrey, de acuerdo con el parte oficial emitido por la Dirección de Tránsito y Vialidad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El percance fue reportado a la altura de la calle Monterrey, de acuerdo con el parte oficial emitido por la Dirección de Tránsito y Vialidad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- El conductor de una camioneta Buick protagonizó un accidente vial tras impactarse contra un arbotante y una malla ciclónica, para luego huir y abandonar el vehículo en la Carretera Aeropuerto.

El percance fue reportado a la altura de la calle Monterrey, de acuerdo con el parte oficial emitido por la Dirección de Tránsito y Vialidad.

La unidad involucrada es una camioneta Buick Encore modelo 2024, color naranja, con placas WTM3312 del estado de Texas, Estados Unidos.

Según el informe, el conductor, cuya identidad no fue determinada, circulaba de oriente a poniente por la Carretera Aeropuerto cuando perdió el control de la unidad metros antes de llegar a la calle Monterrey.

Tras salirse de la trayectoria, el vehículo se impactó contra un arbotante, el cual fue derribado por la fuerza del choque.

Posteriormente, la camioneta se proyectó contra una malla ciclónica ubicada a un costado de la vialidad, resultando con severos daños materiales.

El perito de Tránsito determinó que el accidente fue provocado por la falta de precaución del conductor, quien manejaba a exceso de velocidad y sin la debida atención, por lo que la unidad fue trasladada al corralón mientras continúan las investigaciones.