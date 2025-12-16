Resulta lesionado joven motociclista tras accidente en Carretera Anáhuac

El conductor perdió el control de su unidad y fue trasladado al Hospital General para valoración médica

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos brindaron los primeros auxilios en el sitio y posteriormente trasladaron al lesionado al Hospital General. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado dejó como saldo a un joven motociclista lesionado sobre la Carretera Anáhuac, a la altura del fraccionamiento Villas de San Miguel.

El reporte fue recibido por la Dirección de Tránsito y generó la movilización inmediata de corporaciones de auxilio y seguridad.

Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron que se trataba de una motocicleta Italika FT 150 modelo 2024, la cual presentaba visibles daños tras el percance.

El conductor fue identificado como Carlos Francisco, de 23 años de edad, quien circulaba de oriente a poniente cuando perdió el control de la unidad por causas aún bajo análisis.

El derrape provocó que el motociclista cayera sobre el pavimento, resultando con diversas lesiones que requirieron atención médica urgente.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos brindaron los primeros auxilios en el sitio y posteriormente trasladaron al lesionado al Hospital General para una valoración especializada.

Finalmente, la motocicleta fue retirada del lugar por una grúa y trasladada al corralón, mientras agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.