Selecciona la UNAM a Nuevo Laredo sede de la Muestra de Cine ENAC 2025

Esta ocasión, la edición número 28, incluye la proyección de 29 cortometrajes y un largometraje

Esta ocasión, la edición número 28, incluye la proyección de 29 cortometrajes y un largometraje que incluyen trabajos de ficción, animaciones y documentales de diversos temas. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz” de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue seleccionada como sede nacional para la proyección de cortometrajes y películas de la Muestra Fílmica 2025 de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC).

“Esta actividad presenta anualmente la creatividad y el talento emergente de los estudiantes que egresan de esa carrera con la que cuenta la máxima casa de estudios del país”, dijo Marcos Rodríguez Leija, coordinador de bibliotecas.

“Este año, después de someternos a un dictamen, nos complace haber sido seleccionados como sede nacional de esta importante muestra cinematográfica nacional e internacional”, agregó el funcionario.

La Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz”, ubicada en Villagrán y Eva Sámano, en la colonia La Fe, estará proyectando a partir del miércoles 5 de noviembre estás producciones fílmicas que posteriormente se presentarán de lunes a viernes de las 4:00 de la tarde en adelante y los sábados desde las 12:00 del mediodía hasta las 2:00 de la tarde. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al (867) 101-7523.

Ente otras sedes seleccionadas del país destacan la Cineteca Nacional, el Tecnológico Nacional de México, el Museo Casa de Carranza, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático y el Museo Cabañas, entre otros espacios emblemáticos del país.