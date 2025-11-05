Acerca Municipio servicios y apoyos gratuitos a la colonia Naciones Unidas con ‘Presidencia Cerquita de Ti’

Se llevará a cabo este jueves 6 de noviembre, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde

Las brigadas de salud brindarán consultas médicas generales, dentales, nutricionales y psicológicas, además de la Consulta SIM, especializada en la salud integral de la mujer. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal invita a las y los ciudadanos a participar en una nueva edición del programa “Presidencia Cerquita de Ti”, que se llevará a cabo este jueves 6 de noviembre, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la Colonia Naciones Unidas, en la esquina de las calles Canadá y Cuba.

Durante esta jornada, el Gobierno Municipal acercará de manera gratuita una amplia variedad de servicios a las familias neolaredenses. Entre ellos se encuentran la atención ciudadana, asesorías legales, trámites y pago de servicios, reportes, convenios, y la expedición de documentos oficiales. También se ofrecerán inscripciones a programas sociales, así como a talleres culturales y deportivos.

Las brigadas de salud brindarán consultas médicas generales, dentales, nutricionales y psicológicas, además de la Consulta SIM, especializada en la salud integral de la mujer. Asimismo, se contará con corte de cabello gratuito y con el módulo del Colegio de Notarios de Nuevo Laredo, que ofrecerá servicios y asesoría jurídica sin costo.

El Sistema DIF Municipal participará con diversos módulos de atención, incluyendo la gestión de tarjetas para personas con discapacidad, credenciales nacionales para pacientes con discapacidad, servicios psicológicos, inscripción a medicina física y rehabilitación en el CRI-DIF, y apoyo a niñas, niños y adolescentes. También se brindará información sobre los distintos programas y beneficios sociales que ofrece el DIF.

De igual manera, se llevará a cabo el registro y entrega de apoyos alimentarios, y se ofrecerá el trámite de la tarjeta de descuentos “Juntos lo Hacemos Posible”, que otorga beneficios a la ciudadanía en diferentes establecimientos.

Con el programa “Presidencia Cerquita de Ti”, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acercar los servicios y la atención del Ayuntamiento a todos los sectores de la ciudad, promoviendo un gobierno cercano, humano y al servicio de la gente.