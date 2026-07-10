Choca camión de volteo contra poste tras aparente falla en frenos

Ante los agentes viales, el conductor manifestó que al estacionarse "se botó la válvula de los frenos y se fue el camión y se detuvo en el poste". [Carlos Figueroa/Líder Web]

Ante los agentes viales, el conductor manifestó que al estacionarse "se botó la válvula de los frenos y se fue el camión y se detuvo en el poste". [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un camión de volteo se impactó contra un poste de madera propiedad de Teléfonos de México luego de presentar una aparente falla en el sistema de frenos, en un accidente registrado en el cruce de las calles General Cedillo y Quito, donde únicamente se reportaron daños materiales.

El percance involucró a un camión de volteo Volvo, modelo 2007, que era conducido por Raúl, de 56 años. De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el operador explicó que había detenido momentáneamente la unidad sobre la calle General Cedillo, en circulación de oriente a poniente, cuando ocurrió la falla mecánica.

Ante los agentes viales, el conductor manifestó que al estacionarse “se botó la válvula de los frenos y se fue el camión y se detuvo en el poste”, versión que quedó asentada durante la intervención de la autoridad.

Las primeras investigaciones indican que, al intentar aplicar los frenos, el conductor perdió el control de la pesada unidad, la cual avanzó sin control hasta proyectarse de frente contra el poste de madera, provocando daños a la infraestructura de telecomunicaciones.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente, asegurar el área y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Como consecuencia del impacto, el poste resultó dañado, por lo que se dio aviso a la empresa propietaria para la evaluación de la estructura y la reparación de los daños ocasionados.

El incidente no dejó personas lesionadas y la circulación en el sector fue atendida por las autoridades mientras se efectuaban las maniobras y el levantamiento del reporte correspondiente.