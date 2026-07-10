Conductor ebrio provoca choque contra dos vehículos estacionados

El informe oficial señala que el conductor responsable manejaba en estado de ebriedad, además de conducir de manera negligente y a una velocidad no prudente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El informe oficial señala que el conductor responsable manejaba en estado de ebriedad, además de conducir de manera negligente y a una velocidad no prudente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor que manejaba en estado de ebriedad provocó un choque múltiple contra dos vehículos que se encontraban estacionados sobre la Carretera Aeropuerto, a la altura del cruce con la calle Valdez Reyna, en la colonia Nueva Era, al poniente de Nuevo Laredo. El accidente dejó únicamente daños materiales, sin personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el percance ocurrió cuando un automóvil Chevrolet Impala modelo 2003, conducido por Roberto, de 46 años, circulaba de norte a sur sobre la Carretera Aeropuerto.

El dictamen elaborado por el perito de Tránsito establece que el conductor perdió el control de la unidad al desplazarse hacia su derecha, impactando inicialmente la parte posterior de una camioneta Chevrolet Avalanche modelo 2001, propiedad de Armando, de 59 años, la cual se encontraba debidamente estacionada.

A consecuencia de la fuerza del impacto, la camioneta fue proyectada hacia un automóvil Honda Accord modelo 2004, propiedad de Jonatan de Jesús, de 19 años, ocasionando daños en las tres unidades involucradas.

El informe oficial señala que el conductor responsable manejaba en estado de ebriedad, además de conducir de manera negligente y a una velocidad no prudente para las condiciones de la vía, circunstancias que fueron consideradas como las causas determinantes del accidente.

Pese a lo aparatoso del choque, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni fallecidas, por lo que únicamente se registraron cuantiosos daños materiales en los vehículos involucrados.

Tras las diligencias correspondientes, el Chevrolet Impala fue asegurado y trasladado al corralón.