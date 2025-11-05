El Dólar
Alista CANACO el ‘Buen Fin’ que arranca el 13 de noviembre

Se espera la participación de más de mil negocios

La conferencia de prensa se realizó en las mismas instalaciones de la CANACO. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– En conferencia de prensa encabezada por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Nuevo Laredo (CANACO), Agustín Simón Duarte Babiak, se anunció que el programa ‘Buen Fin’ en Nuevo Laredo, arrancará en las instalaciones de la propia CANACO, el día 13 de noviembre y concluirá el 17 del mismo mes.

“Por esta ocasión, el Buen Fin iniciará el jueves 13 de noviembre, la metódica para el registro cambió también. Antes se hacía a través de las cámaras de comercio, en esta ocasión se hará en línea directamente en el sitio oficial (https://www.elbuenfinconcanaco.com.mx). Las empresas que quieran participar validarán con su RFC, ya que es uno de los requisitos importantes”, señaló Duarte Babiak.

Preciso el presidente de CANACO, que como todos los años en el Buen Fin, participan todos los comerciantes formales que así lo decidan, ya que por norma deben contar con su registro ante el SAT, esto para hacer válidos los beneficios que el propio SAT otorga al concluir dicho programa, como son reembolsos y premios a clientes y empresas.

De acuerdo a los miembros de CANACO, y sin precisar una cantidad de participantes, esperan que para este año se registren más de mil negocios, ya que la participación en el mismo es para todos los rubros, solo que sean empresas establecidas y con registro ante el SAT.

