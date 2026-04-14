Presenta alcaldesa Carmen Lilia Canturosas innovadora plataforma para impulsar el empleo

Una herramienta moderna que conecta a la ciudadanía con empresas mediante tecnología e inteligencia artificial

La alcaldesa destacó que este tipo de herramientas digitales representan un paso importante hacia la modernización de los servicios públicos. [Agencias]

La alcaldesa destacó que este tipo de herramientas digitales representan un paso importante hacia la modernización de los servicios públicos. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fortalecer la vinculación laboral y facilitar el acceso a vacantes en Nuevo Laredo, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal presentó la Plataforma Digital de la Bolsa de Empleo, una herramienta innovadora que conecta a la ciudadanía con empresas mediante tecnología e inteligencia artificial, promoviendo el desarrollo económico del municipio.

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, el Gobierno Municipal moderniza los servicios de empleo en Tamaulipas, para ofrecer un sistema accesible, eficiente y completamente digital que permite a las y los ciudadanos encontrar oportunidades laborales de manera más rápida.

“Estamos dando un paso firme hacia la modernización de los servicios públicos, utilizando la tecnología para conectar el talento de nuestra gente con las oportunidades que ofrecen las empresas; nuestro compromiso es que cada persona tenga acceso a mejores oportunidades laborales y, con esta herramienta digital, facilitamos ese camino para las familias de Nuevo Laredo”, afirmó Canturosas.

La alcaldesa agregó que esta plataforma digital de empleo permite a los usuarios registrarse, crear su perfil laboral, consultar vacantes disponibles y postularse directamente a oportunidades de trabajo, mientras que las empresas pueden publicar sus vacantes y encontrar talento de forma ágil, optimizando los procesos de reclutamiento.

Las y los interesados pueden acceder desde la comodidad de su computador o teléfono ingresando a www.empleo.nld.gob.mx , donde podrán registrarse, crear una cuenta e ingresar sus datos para consultar todas las vacantes disponibles y postularse a las oportunidades laborales.

Uno de los principales avances de esta bolsa de empleos digital es la incorporación de inteligencia artificial, la cual analiza el perfil de cada persona al momento de su registro y sugiere automáticamente las vacantes más adecuadas según sus habilidades y experiencia, facilitando una vinculación laboral más rápida y efectiva.

La alcaldesa destacó que este tipo de herramientas digitales representan un paso importante hacia la modernización de los servicios públicos, al mismo tiempo que genera mayores oportunidades de empleo en Nuevo Laredo y fortalecen el crecimiento económico local.

Con esta estrategia, el Gobierno Municipal fortalece la conexión entre la oferta y la demanda laboral, impulsando la participación tanto de buscadores de empleo como del sector empresarial en Nuevo Laredo.

Entre las empresas que ya forman parte de esta plataforma destacan Coppel, Oxxo, City Club, Kenworth del Río Bravo, Senda City, Mex Log, TSI Logística Fronteriza y Agua Liv, lo que garantiza una amplia oferta de vacantes en diversos sectores productivos.

Con la implementación de esta plataforma se espera incrementar la colocación laboral, mejorar la eficiencia en los procesos de contratación y posicionar a Nuevo Laredo como una ciudad que apuesta por la innovación, el empleo y el desarrollo.

El Gobierno reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que generen oportunidades para todas y todos, facilitando el acceso al empleo y contribuyendo al bienestar de las familias neolaredenses.