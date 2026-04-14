Kri Kri celebrará su 3er aniversario con festival gratuito

Será una jornada enfocada en la convivencia familiar, el impulso al comercio local y el entretenimiento para todas las edades

Nuevo Laredo, Tam .— El centro de diversiones Kri Kri lanzó una invitación abierta a la ciudadanía y a comerciantes de alimentos, para participar en el “Kri Kri Fest”, un evento con el que celebrará su tercer aniversario mediante una jornada enfocada en la convivencia familiar, el impulso al comercio local y el entretenimiento para todas las edades.

De acuerdo con los organizadores, la convocatoria busca integrar a negocios de comida —como puestos taqueros, antojitos mexicanos y propuestas gastronómicas ambulantes— a un corredor que formará parte central del festival.

El objetivo es generar un espacio donde los emprendedores puedan ofrecer sus productos sin costo de acceso al evento, al mismo tiempo que se fortalece la economía local y se amplía la oferta para los asistentes.

“El ‘Kri Kri Fest’ no solo es una celebración, también es una oportunidad para que los comerciantes locales se den a conocer y crezcan junto con nosotros”, señalaron integrantes del comité organizador, al destacar que el evento será completamente gratuito tanto para visitantes como para participantes.

El festejo contempla una programación variada que incluye shows infantiles, presentaciones especiales, actividades recreativas y un espectáculo de pirotecnia, todo diseñado para propiciar un ambiente seguro y familiar. Además del corredor gastronómico, se prevé la instalación de espacios culturales y dinámicas dirigidas a niñas, niños y adultos, con el fin de convertir el festival en un punto de encuentro ciudadano.

Comerciantes interesados ven en esta convocatoria una oportunidad de expansión. “Es una buena vitrina para quienes vendemos comida; hay mucha afluencia de familias y eso nos ayuda a incrementar ventas y darnos a conocer”, comentó un vendedor local interesado en participar.

El evento se llevará a cabo en las instalaciones del centro recreativo Kri Kri, en fecha y horario próximos a confirmarse por los organizadores, quienes adelantaron que los interesados en instalar un puesto deberán registrarse previamente y cumplir con lineamientos básicos de seguridad e higiene.

Con esta iniciativa, el “Kri Kri Fest” se perfila como una celebración que combina diversión, tradición y apoyo al comercio local, invitando a la comunidad a sumarse a un día de convivencia, sabores y entretenimiento para toda la familia.