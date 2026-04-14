Grupo A: México, coanfitrión, abre el Mundial 2026 ante Sudáfrica

El 11 de junio en la Ciudad de México

ARCHIVO - El volante mexicano Gilberto Mora durante el partido contra Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub20, el sábado 11 de octubre de 2025, en Santiago de Chile. (AP Foto/Esteban Félix)

ARCHIVO - El volante mexicano Gilberto Mora durante el partido contra Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub20, el sábado 11 de octubre de 2025, en Santiago de Chile. (AP Foto/Esteban Félix)

El primer partido de la Copa del Mundo se jugará en el Grupo A, con el coanfitrión México como protagonista de la inauguración del torneo contra Sudáfrica el 11 de junio en la Ciudad de México.

La República Checa y Corea del Sur completan el grupo.

La mayoría de los partidos se jugarán en México: dos en la Ciudad de México, dos en Guadalajara y uno en Monterrey. El único partido fuera de México será en Atlanta el 18 de junio entre la República Checa y Sudáfrica.

Dos de los partidos de México serán en el recientemente renovado Estadio Azteca, que albergó las finales de la Copa del Mundo en 1970 y 1986.

México

El Tri, que albergará la Copa del Mundo por primera vez en 40 años, esperará recuperarse de una eliminación en la fase de grupos hace cuatro años en Qatar. Antes de eso, fue eliminado en octavos de final siete veces consecutivas entre 1994 y 2018.

Las únicas ocasiones en que México llegó a los cuartos de final fueron cuando fue anfitrión del torneo, en 1970 y 1986.

Gran parte de las esperanzas del equipo recaerán en Gilberto Mora, volante ofensivo de 17 años. Mora se convirtió el año pasado en el jugador más joven en debutar con la selección absoluta de México, con 16.

El equipo será dirigido por el veterano Javier Aguirre, quien asumió el mando del plantel en 2024 para su tercera etapa al frente de la selección nacional.

“Todos los días doy gracias por estar aquí, por hacer lo que quiero, porque soy mexicano… porque viene lo mejor que me va a pasar en mi carrera”, dijo Aguirre, quien fue jugador de la selección que fue anfitriona del Mundial 1986.

Sudáfrica

Sudáfrica regresa al Mundial por primera vez desde que fue anfitrión del torneo en 2010.

Pese a una sorpresiva victoria 2-1 contra Francia, se convirtió en el primer país anfitrión en quedar eliminado en la fase de grupos.

Las únicas otras participaciones de Sudáfrica habían sido en 1998 y 2002, cuando tampoco logró avanzar a las rondas de eliminación directa.

Los sudafricanos se clasificaron a este Mundial al superar por poco a la potencia africana Nigeria en su grupo de las eliminatorias.

El equipo será dirigido por el belga Hugo Broos, quien está al mando de los Bafana Bafana desde 2021. El plantel está compuesto en su mayoría por jugadores de clubes locales.

Corea del Sur

Corea del Sur disputará su 12da Copa del Mundo —la mayor cantidad de cualquier país asiático. Su mejor resultado fue el cuarto lugar en el torneo que coorganizó con Japón en 2002.

Desde entonces, los surcoreanos nunca han ido más allá de los octavos de final. Hace cuatro años en Qatar, terminaron segundos detrás de Portugal en un grupo que también incluyó a Uruguay y Ghana. Fueron eliminados por Brasil 4-1 en octavos.

El equipo se mantuvo invicto en la eliminatoria de Asia, pero no ha impresionado en sus recientes amistosos de preparación: el mes pasado perdió 4-0 ante Costa de Marfil y 1-0 ante Austria.

La mayor estrella y capitán del equipo es Son Heung-min, otrora delantero de Tottenham que ahora juega para Los Ángeles FC en la MLS. Otros jugadores a seguir incluyen al mediocampista Lee Kang-in (Paris Saint-Germain) y el defensor Kim Min-jae (Bayern Múnich).

El entrenador Hong Myung-bo está al mando desde 2024 en su segunda etapa con Corea del Sur. El exdefensor fue el capitán del equipo surcoreano que alcanzó las semifinales en 2002.

República Checa

La República Checa necesitó una victoria en tanda de penales sobre Dinamarca en los repechajes europeos para clasificarse a su primera Copa del Mundo desde 2006.

Llegó al torneo de 2006 como uno de los equipos mejor ubicados en el ranking, pero no pudo superar una fase de grupos que incluyó a Italia, Ghana y Estados Unidos.

El excapitán Vladimír Darida, de 35 años, aceptó salir del retiro internacional para ayudar al equipo a clasificarse al Mundial. Darida había dejado la selección en 2021 después de que los checos fueran eliminados en cuartos de final del Campeonato Europeo.

El entrenador del equipo es Miroslav Koubek, de 74 años. Reemplazó a Ivan Hašek a finales del año pasado tras la derrota 2-1 del equipo ante el modesto Islas Feroe en las eliminatorias.