Vence Inglaterra a España en Wembley y lidera su grupo clasificatorio

Lauren Hemp celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante un juego de fútbol de clasificación para la Copa Mundial Femenina 2027, correspondiente al Grupo C, entre Inglaterra y España en Londres, el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

Lauren Hemp celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante un juego de fútbol de clasificación para la Copa Mundial Femenina 2027, correspondiente al Grupo C, entre Inglaterra y España en Londres, el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

LONDRES.- Inglaterra volvió a imponerse en su más reciente choque con España al ganar el martes 1-0 en un partido de las eliminatorias para el Mundial femenino en el Estadio de Wembley.

El gol de Lauren Hemp al tercer minuto resolvió el encuentro y dejó a Inglaterra, campeona de Europa, en lo más alto del Grupo A3 con un registro perfecto.

Fue una repetición de la final de la Eurocopa del año pasado y de la final del Mundial de 2023, además del más reciente cara a cara entre las dos gigantes del fútbol femenino.

Inglaterra se impuso en la Euro para conquistar títulos consecutivos, pero fue España la que se coronó campeona del mundo en 2023.

Inglaterra, cuarta en el ranking mundial, aseguró la victoria ante España gracias al tanto de Hemp, que empujó a la red tras un córner. La española Alexia Putellas creyó haber despejado pero no pudo evitar que el balón cruzara la línea.

El Mundial femenino de 2027 se disputará en Brasil.