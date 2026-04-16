Rinden Grandes Ligas homenaje a Jackie Robinson con histórico número 42

Miembros de los Dodgers de Los Ángeles se reúnen en torno de una estatua de Jackie Robinson antes de enfrentar a los Mets de Nueva York el miércoles 15 de abril de 2026 (AP Foto/Jae C. Hong)

Miembros de los Dodgers de Los Ángeles se reúnen en torno de una estatua de Jackie Robinson antes de enfrentar a los Mets de Nueva York el miércoles 15 de abril de 2026 (AP Foto/Jae C. Hong)

LOS ÁNGELES.- Las Grandes Ligas rindieron homenaje a Jackie Robinson el miércoles, cuando cada pelotero, entrenador y umpire vistió su número 42 para conmemorar el 79.º aniversario de la fecha en que el infielder rompió la barrera racial del deporte.

Robinson debutó con los Dodgers de Brooklyn el 15 de abril de 1947. Luego ganó los honores de Novato del Año, fue seleccionado seis veces al Juego de Estrellas y fue el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 1949. Jugó en seis Series Mundiales y obtuvo su único campeonato en 1955 con los Dodgers.

“Cada jugador de color que hoy disfruta de nuestro gran deporte se lo debe a este hombre”, recalcó Bob Kendrick, presidente del Museo de Béisbol de las Ligas Negras en Kansas City, Missouri.

Robinson debutó como profesional con los Monarchs de Kansas City de las Ligas Negras en 1945. Estuvo allí cinco meses antes de que Branch Rickey, gerente general de los Dodgers, lo entrevistara con miras a una posible selección para el equipo filial de la Liga Internacional de Brooklyn. Rickey quería asegurarse de que Robinson pudiera soportar el antagonismo racial sin reaccionar con ira.

“Lo que hizo fue increíblemente difícil bajo algunas de las circunstancias más duras que uno pueda imaginar. Tuvo que salir ahí y lidiar no solo con el odio racial, sino que cargaba a 21 millones de personas negras sobre su espalda cuando cruzó esas líneas”, dijo Kendrick. “Si él hubiera fracasado, habría fracasado toda una raza. Eso es una presión enorme. La manera en que lo hizo con tanta gracia, clase y dignidad es absolutamente increíble. Y no, nunca deberíamos olvidar a Jackie Robinson”.

Los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York se reunieron alrededor de la estatua en el jardín central que muestra a Robinson robándose el plato en el Dodger Stadium. Entre los Dodgers estaban Tyler Glasnow, Teoscar Hernández, Will Smith, Roki Sasaki, Alex Vesia y Will Klein. Shohei Ohtani, quien ha asistido anteriormente, no estuvo presente, pues se preparaba para lanzar contra los Mets.

“Un día especial, sobre todo para mí como latino. Yo no estaría aquí si no fuera por él”, dijo el mánager venezolano de los Mets, Carlos Mendoza. “Si hablamos de lidiar con presión a este nivel, imaginen con lo que él tuvo que lidiar en aquellos tiempos”.

Dave Roberts, uno de apenas dos mánagers negros actualmente en las mayores, les dijo a los equipos que Robinson estaría orgulloso de que reflejen su sueño y su visión de cómo se verían la igualdad y la unidad.

“Lo que pido es que recordemos cómo llegamos hasta aquí”, mencionó Roberts.

En Nueva York, el segunda base de los Yankees, Jazz Chisholm Jr., llevó los pantalones a rayas sueltos y abombados, y los enrolló a la altura de las rodillas, como lo hacían muchos jugadores en la década de 1940, incluido Robinson.

Antes del juego de los Yankees contra los Angelinos de Los Ángeles se proyectó en la pantalla del estadio un video conmemorativo de Robinson, narrado por el exlanzador de los Yankees CC Sabathia.

“Miras la diversidad de nuestro juego hoy, a nivel mundial, y Jackie fue el inicio de abrir esas puertas para que no sólo los peloteros negros pudieran jugar, sino también los de América Latina, y ahora tenemos gente de todo el mundo jugando, y Jackie fue el comienzo de todo eso”, aseveró el mánager de los Yankees, Aaron Boone.

En Pittsburgh, el mánager de los Piratas, Don Kelly, dijo: “No parece que un solo día sea suficiente para realmente retribuirle a Jackie y a lo que significó para el béisbol y para la gente”.

Dos de las nietas de Robinson se unieron a los equipos en el Dodger Stadium, no lejos de Pasadena, la ciudad que Robinson adoptó como hogar. Fue una estrella en cuatro deportes en Pasadena Junior College antes de pasar a UCLA, donde el oriundo de Georgia era más conocido por el fútbol americano que por el béisbol.

El año pasado, la ciudad de Pasadena develó en su antigua casa una placa conmemorativa de la familia Robinson.

“Ahora realmente estamos llevando el legado y es un honor increíble”, comentó la nieta Ayo Robinson, cuyo padre David es el hijo menor de Robinson. “Es un peso que se siente bien porque te mantiene con los pies en la tierra respecto a lo que es tan importante. Siento que el legado es igual de importante hoy como lo ha sido siempre”.

La viuda de Robinson, Rachel, cumple 104 años en julio. Vive en Nueva York y todavía visita el Museo Jackie Robinson.

“Ella es la fuerte matriarca de nuestra familia, rodeada de amor y de la intención de seguir permitiéndole vivir la vida que ella quería”, indicó la nieta Sonya Pankey Robinson, cuyo padre fue Jackie Robinson Jr.

También estuvieron presentes en Los Ángeles beneficiarios de becas de la Fundación Jackie Robinson.

Por primera vez en al menos dos décadas, el porcentaje de jugadores negros en los rosters del día inaugural aumentó esta temporada. Las Grandes Ligas de Béisbol dicen que el 6,8% de los jugadores en los rosters del día inaugural, las listas de lesionados y la lista restringida eran negros, frente al 6,2% al inicio de la temporada 2025 y el 6,0% al inicio de 2024.

“Es un ícono. Tomar este día y convertirlo en algo especial dice mucho sobre el carácter del juego”, dijo el mánager de los Cerveceros de Milwaukee, Pat Murphy, en referencia a Robinson.