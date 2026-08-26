Destaca premio nacional la formación de talento especializado de la UTNL

José Antonio Tovar Lara, rector de la UTNL, agradeció a la empresa por distinguirlo con este reconocimiento, como consecuencia del trabajo que lidera en la universidad. [Agencias]

José Antonio Tovar Lara, rector de la UTNL, agradeció a la empresa por distinguirlo con este reconocimiento, como consecuencia del trabajo que lidera en la universidad. [Agencias]

Ciudad de México.- Como resultado de la formación de profesionistas especializados con altos estándares de calidad, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) vuelve a destacar a nivel nacional ahora con el reconocimiento que la empresa Global Logistic & Consulting hizo a José Antonio Tovar Lara, rector de la institución.

Por su liderazgo en la formación de profesionistas en el área de logística, el rector fue distinguido con el Premio Mictlán 2026, en el rubro de Formación de Talento, el cual recibió en una ceremonia celebrada en la capital del país.

El rector agradeció a la empresa por distinguirlo con este reconocimiento, como consecuencia del trabajo que lidera en la universidad. “Porque reconocer la labor educativa es reconocer el esfuerzo de miles de personas que día tras día dedican su talento, su conocimiento y su vocación a transformar las vidas de muchos jóvenes mediante la educación. Para mí es un privilegio y recibo con gratitud este importante Premio Mictlán 2026, en la categoría Forja de Talento”, enfatizó.

Subrayó que hablar de logística en Nuevo Laredo es hablar de la identidad, la fortaleza económica y la posición estratégica frente al mundo, debido a que es uno de los nodos logísticos y aduaneros más importantes de América del Norte, por lo que, frente a esa realidad, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo forma a mujeres y hombres que contribuyen a esta gran dinámica logística, con más de cuatro mil egresados que se incorporan exitosamente al competitivo mercado laboral.

Reconoció que el nivel educativo de la universidad también es reflejo del respaldo que la institución recibe del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quienes impulsan una educación superior con altos estándares de calidad y pertinencia educativa, que garantiza mejores oportunidades laborales a las y los jóvenes de la región.

Este galardón fue instituido por Arturo Frías Flores, director general de Global Logística & Consulting. Otros personajes reconocidos fueron: Rubén Imán Treviño, CEO y fundador de Onest SmartLogistics; en Seguridad, Armando Zúñiga Salinas, presidente de Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) y Grupo IPS; en Intermodal, Fernando Ramos Casas, CEO de Borderles Consulting Group; en el rubro Ejecutivo, Carlos Caratachea Blanco, Chief Operating Officer de Grupo Alpura; y en Autotransporte, Miguel Quintanilla Hernández, director general de Grupo TUM.