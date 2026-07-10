Termina repartidor hospitalizado tras accidente en motocicleta

El lesionado afirmó que un vehículo pasó demasiado cerca antes de que perdiera el control de la unidad

Fueron sus propios compañeros de trabajo quienes decidieron trasladarlo por sus medios hasta el Hospital General para que recibiera atención médica. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Fueron sus propios compañeros de trabajo quienes decidieron trasladarlo por sus medios hasta el Hospital General para que recibiera atención médica. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un repartidor de 24 años resultó lesionado tras un hecho de tránsito y fue ingresado al Hospital General luego de ser trasladado por particulares, de acuerdo con un reporte de la Policía Investigadora. El incidente movilizó a las autoridades para verificar el estado de salud del joven y recabar información sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Al arribar al nosocomio, elementos de la Policía Investigadora localizaron a Fernando “G”, de 24 años, en el área de choque, donde recibía atención médica. De acuerdo con la valoración inicial, presentaba una laceración en la muñeca derecha, una abrasión en la rodilla derecha y múltiples escoriaciones en el brazo derecho, lesiones que fueron atendidas por el personal del Hospital General.

Durante la entrevista realizada por los agentes, el lesionado explicó que se desplazaba en una motocicleta Italika FT150 color gris después de concluir una entrega correspondiente a su trabajo como repartidor de una taquería. Señaló que mientras circulaba por la vía, un vehículo pasó muy cerca de él, situación que provocó que perdiera el control de la motocicleta y terminara cayendo sobre la carpeta asfáltica. Indicó que no logró identificar las características del automóvil ni a la persona que lo conducía (declaración del lesionado, recabada por la Policía Investigadora.

Fernando “G” también manifestó que, tras el accidente, realizó una llamada al número de emergencias 911 para solicitar el envío de una ambulancia; sin embargo, aseguró que no recibió atención prehospitalaria, por lo que finalmente fueron sus propios compañeros de trabajo quienes decidieron trasladarlo por sus medios hasta el Hospital General para que recibiera atención médica.

El joven informó además que desconoce la identidad del conductor del vehículo involucrado y expresó ante los agentes investigadores que no es su deseo proceder legalmente en contra de quien resulte responsable.

Las autoridades documentaron el caso con base en el reporte recibido y en la entrevista practicada al lesionado, mientras permanece bajo atención médica para la valoración de sus lesiones.