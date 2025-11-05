El Dólar
Invita Ayuntamiento a jornada de vacunación drive thru contra la influenza

Se realizará este sábado 8 de noviembre, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el Monumento a Fundadores

El formato Drive Thru permitirá que los asistentes reciban la vacuna sin bajar de su vehículo, garantizando un proceso ágil, cómodo y seguro. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Para que las familias neolaredenses se mantengan saludables durante la temporada invernal, el Gobierno Municipal implementará una Jornada de Vacunación Drive Thru contra la influenza, con el propósito de prevenir enfermedades respiratorias y reforzar la protección de la población más vulnerable.

La actividad se realizará este sábado 8 de noviembre, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el Monumento a Fundadores, donde personal médico aplicará la vacuna a niñas y niños desde los seis meses de edad, así como a personas adultas de todas las edades.

La secretaria de Bienestar Social, Liliana Arjona Barocio, destacó que esta acción es posible gracias al compromiso del gobierno que encabeza la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien impulsa programas que promueven el bienestar y la prevención.

“Gracias al impulso de nuestra presidenta, seguimos trabajando por la salud y bienestar de todas las familias. Invitamos a la población a aprovechar esta jornada y protegerse a tiempo contra la influenza”, expresó Arjona Barocio.

La funcionaria agregó que el formato Drive Thru permitirá que los asistentes reciban la vacuna sin bajar de su vehículo, garantizando un proceso ágil, cómodo y seguro.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a acudir en familia y sumarse a esta campaña preventiva, recordando que la vacunación es la mejor defensa ante los cambios de temperatura.

