Se jubila tras 24 años de servicio en el CEDES

Irma Vivas Albarrán registró por última vez su salida en el reloj checador del Centro de Ejecución de Sanciones

NUEVO LAREDO, TAM .- Tras 24 años de servicio en la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, Irma Vivas Albarrán registró por última vez su salida en el reloj checador del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de este municipio, marcando el cierre de su trayectoria laboral y el inicio de su etapa de jubilación.

La despedida se llevó a cabo en las instalaciones del CEDES Nuevo Laredo, donde personal administrativo y de seguridad se reunió para acompañarla en sus últimos momentos como trabajadora activa. Entre flores, globos y muestras de afecto, sus compañeros reconocieron la labor desempeñada durante más de dos décadas dentro del sistema penitenciario estatal.

Durante su trayectoria, Vivas Albarrán formó parte del equipo encargado de las operaciones internas del centro, contribuyendo al funcionamiento de la institución en coordinación con distintas áreas. Su permanencia durante 24 años la consolidó como una de las trabajadoras con mayor antigüedad en el lugar.

Como parte del reconocimiento a su servicio, el personal del centro organizó una despedida en la que se destacó su compromiso institucional y su participación en las tareas orientadas al manejo y atención de las personas privadas de la libertad.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas expresó su reconocimiento por los años de trabajo de la exservidora pública, subrayando la relevancia de las funciones desempeñadas dentro del sistema penitenciario, particularmente en los procesos relacionados con la reinserción social y la prevención de la reincidencia delictiva.

Con este acto, se formalizó el retiro de Irma Vivas Albarrán, quien concluye una etapa laboral de más de dos décadas al servicio de la seguridad pública en la entidad.